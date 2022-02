Galaxy S22 Ultra: chiếc Galaxy Note mà mọi người đã chờ đợi

Thứ Năm, ngày 10/02/2022 09:00 AM (GMT+7)

Chỉ một tháng sau khi ra mắt Galaxy S21 FE, Samsung đã trở lại với bộ ba smartphone mới gồm Galaxy S22, S22+ và S22 Ultra.

Tất cả các thành viên gia đình Galaxy S22 đều cung cấp một giao diện được làm mới, cải tiến máy ảnh và tích hợp chip xử lý mạnh mẽ nhất từ Qualcomm hoặc Samsung tùy thuộc thị trường.

Cả ba sản phẩm dòng Galaxy S22 đều đã sẵn sàng để đặt hàng trước tại các nhà bán lẻ Việt Nam với giá khởi điểm dự kiến 22,99 triệu đồng, nơi người dùng sẽ tận hưởng được nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Ấn tượng đầu tiên

Giống như Galaxy S21 Ultra và S20 Ultra trước đó, Galaxy S22 Ultra được trang bị đầy đủ mọi thứ tốt nhất trên thị trường Android, từ công nghệ màn hình sống động đến hệ thống camera tiên tiến. Điều thú vị khi đây là lần đầu tiên Galaxy S thế hệ gần đây được bán ra tại Việt Nam đi kèm chip Snapdragon cao cấp từ Qualcomm thay vì Exynos của Samsung, mà cụ thể là Snapdragon 8 Gen 1.

Thay đổi lớn trong năm nay là bút S Pen có sẵn. S Pen là bút cảm ứng độc quyền của Samsung lần đầu tiên được giới thiệu trên Galaxy Note và kể từ đó đã được hỗ trợ bởi các thiết bị khác như Galaxy Z Fold3 và Galaxy S21 Ultra. Tuy nhiên, với các sản phẩm trước đó, S Pen là một phụ kiện hoàn toàn tùy chọn và đắt tiền. Với sự bổ sung mới, Galaxy S22 trở thành một chiếc Galaxy Note mới.

Giống như Samsung Note trước đây, bút cảm ứng độc quyền ở phía dưới bên phải của điện thoại và có thể dễ dàng bật ra chỉ bằng một thao tác ấn nhanh. Người dùng sẽ thấy rằng menu di chuột xuất hiện khi S Pen được giữ phía trên màn hình, cho phép dễ dàng ghi chú, chụp ảnh màn hình hoặc chỉ điều hướng giao diện. Người dùng có thể nhanh chóng viết nguệch ngoạc trên màn hình và nhận thấy nó giống như đặt bút vào giấy, vì nó có độ trễ thấp hơn đáng kể so với các điện thoại Galaxy có bút S Pen khác. Samsung cho biết công ty đã cải thiện độ trễ lên 70% so với Galaxy S21 Ultra và thậm chí nhiều hơn so với Galaxy Note20 Ultra. Galaxy S22 Ultra cũng là sản phẩm thuộc dòng Galaxy S22 duy nhất hỗ trợ bút S Pen.

Các cạnh sắc nét hơn và thiết kế hình chữ nhật của Galaxy S22 Ultra, với màn hình lớn hơn để viết, cũng cho thấy rõ ràng rằng sản phẩm sẽ tiếp tục vị trí của Galaxy Note. Mặt sau mờ là sự kết hợp giữa kính và nhôm, mềm mại khi chạm vào, không bám quá nhiều dấu vân tay và rất thoải mái khi cầm nắm. Thay đổi thiết kế lớn nhất là việc loại bỏ phần nhô ra của camera theo cách mà Samsung gọi là “bố cục nổi”, trong đó các ống kính được xếp thành hàng vuông góc với mỗi ống kính riêng lẻ nhô ra khỏi mặt sau của Galaxy S22 Ultra.

Màn hình

Mặt trước của Galaxy S22 Ultra gần như hoàn toàn là màn hình. Đó là màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,8 inch cung cấp màu sắc rực rỡ và mức độ chi tiết tuyệt vời. Trong các thử nghiệm, nó chính xác và sáng sủa, trở thành lựa chọn hoàn hảo để xem các đoạn giới thiệu từ các bộ phim siêu anh hùng và các thiên hà ở rất xa. Dĩ nhiên vẫn cần thêm thời gian để đánh giá liệu khả năng hiển thị của Galaxy S22 Ultra ra sao dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Màn hình cũng có tốc độ làm mới thích ứng trải dài từ 10Hz đến 120Hz tùy thuộc vào những gì người dùng đang xem và hỗ trợ phổ màu đầy đủ - vốn rất lý tưởng để chơi game và xem nội dung. Sản phẩm cũng hoàn toàn có thiết kế không viền, chỉ với một lỗ kim ở giữa ở trên cùng để ẩn camera 40 MP phía trước cho nhu cầu chụp ảnh selfie.

Phần mềm

Về phần mềm, Galaxy S22 Ultra chạy Android 12 với One UX 4.0 của Samsung. Dựa trên thời gian sử dụng Galaxy S21 FE, giao diện cập nhật này về cơ bản không thay đổi bất kỳ điều gì lớn nhưng làm cho các cài đặt như kiểm soát quyền riêng tư dễ tìm hơn, đồng thời cải thiện độ nhanh tổng thể. Hy vọng rằng Galaxy S22 Ultra sẽ nhanh hơn vì nó được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 1 mới của Qualcomm.

Ở giai đoạn ban đầu trải nghiệm, sản phẩm cao cấp mới nhất của Samsung có khả năng xử lý nhanh chóng, tuy nhiên mọi thứ cũng cần phải được kiểm tra trong các tình huống thực tế. Samsung cũng hứa hẹn thời lượng pin ít nhất cả ngày từ pin 5.000 mAh bên trong Galaxy S22 Ultra và sẽ hỗ trợ sạc không dây Qi cùng khả năng sạc nhanh 45W qua cổng USB-C. Với những gì thể hiện trông giống như Galaxy S21 Ultra, có khả năng sản phẩm thực sự kéo dài hơn một ngày.

Máy ảnh

Thiết lập máy ảnh có thể trông khác so với Galaxy S21 Ultra nhưng thực tế dường như chỉ mang lại những cải tiến khiêm tốn. Nếu là người tinh mắt, chúng ta hoàn toàn có thể nhận thấy số megapixel của Galaxy S22 Ultra giống như trên Galaxy S21. Tuy nhiên, giống như gia đình iPhone 13, Samsung đang tập trung vào các cảm biến lớn hơn và cải tiến về mặt phần mềm. Chính vì vậy, người dùng chắc chắn sẽ rất muốn xem liệu máy ảnh của Galaxy S22 Ultra sẽ trông ra sao khi đối đầu với những điện thoại như iPhone 13 Pro và Pixel 6 Pro.

Các máy ảnh của Galaxy S22 Ultra về cơ bản sẽ bao gồm các cảm biến và nhiệm vụ như sau:

- Siêu rộng 12 MP: cho phép người dùng chụp ảnh các nhóm lớn hoặc cảnh quan thành phố mà không cần di chuyển. Ống kính góc rộng 120 độ cho phép người dùng chụp được nhiều thứ, và người dùng hy vọng sẽ đạt hiệu suất như mong muốn.

- Góc rộng 108 MP: là máy ảnh chính của Galaxy S22 Ultra cung cấp số lượng điểm ảnh cao, giúp chuyển thành nhiều chi tiết và độ sắc nét tổng thể cao hơn thông qua phương thức kết hợp 9 điểm ảnh thành 1, nơi người dùng có thể chụp ảnh 12 MP với độ nét cao hơn. Dù là ở độ phân giải nào, kết quả sẽ thu thập được nhiều dữ liệu hơn, cho phép tạo ra hình ảnh tốt hơn. Samsung hứa hẹn sẽ có những cải tiến lớn ở phần mềm, vì vậy rất hy vọng mọi thứ sẽ đúng trong đời sống thực.

- Tele kép 10 MP: Giống như Galaxy S21 Ultra, Samsung cung cấp tính năng Space Zoom 100x thông qua hai ống kính 10 MP: một ống kính có zoom quang 3x và ống kính có zoom quang 10x.

Mặc dù phần cứng tương tự nhau giữa máy ảnh của Galaxy S22 Ultra với S21 Ultra, nhưng Samsung hứa hẹn sẽ có những cải tiến về mặt phần mềm. Lần đầu tiên, người dùng có thể thay đổi tiêu điểm khi quay video chân dung (tương tự như Cinematic Mode trên iPhone 13 của Apple) và có một Portrait Mode được cải tiến để tách nền tốt hơn khỏi nền trước.

Cuối cùng, Galaxy S22 Ultra cũng là smartphone hỗ trợ 5G đầy đủ các tiêu chuẩn hiện đại. Nó cũng hỗ trợ tính năng Wi-Fi 6E mới nhất. Giá bán tại Việt Nam dành cho Galaxy S22 Ultra dự kiến là 31,99 triệu đồng với các lựa chọn màu Đỏ, Xanh lá cây, Đen và Trắng.

