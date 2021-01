Đang sở hữu Galaxy S20, liệu cần nâng cấp lên Galaxy S21?

Chủ Nhật, ngày 17/01/2021 13:30 PM (GMT+7)

Nắm bắt được sự khác biệt về các thành phần cấu hình sẽ giúp người dùng có được quyết định chính xác hơn.

Giống như năm ngoái, dòng sản phẩm Galaxy S21 bao gồm ba điện thoại: Galaxy S21, S21+ và S21 Ultra, với mỗi thứ đều mang lại hiệu suất hàng đầu mà người hâm mộ mong đợi. Nhưng nó có đáng để nâng cấp nếu người dùng đã có Galaxy S20? Hay liệu Galaxy S21 có phải là sản phẩm đáng mua hơn so với mẫu của năm ngoái ngay cả khi được giảm giá mạnh? Dưới đây là so sánh chuyên sâu hơn về dòng Galaxy S21 và S20.

Thiết kế và màn hình

Dòng Galaxy S21 có thiết kế mới mẻ, có khả năng trở thành xu hướng cho các điện thoại cao cấp trong năm nay. Thay vì một phần lồi máy ảnh khó coi, nó có một vết lồi cong được tích hợp vào mặt sau của điện thoại. Samsung gọi đây là “Vỏ máy ảnh cắt theo đường viền” và nó tích hợp trực tiếp vào khung kim loại của điện thoại. Điều này tạo nên một vẻ ngoài hấp dẫn chắc chắn khiến người dùng ngạc nhiên.

So với Galaxy S20, điều này cũng giúp Galaxy S21 cầm thoải mái hơn nhiều. Sau đó, nếu sử dụng một chiếc ốp lưng điện thoại, người dùng có thể không nhận thấy quá nhiều sự khác biệt. Một thay đổi lớn là mặt sau của mẫu Galaxy S21 thông thường hiện được làm “kính dựa trên nhựa” thay vì kính thật.

Đối với màn hình, Galaxy S21 có màn hình 120Hz thích ứng, mặc dù độ phân giải trên hai thiết bị rẻ hơn (S21 và S21+) thấp hơn so với tiền nhiệm. Điều này kết hợp với màn hình 120Hz thích ứng sẽ giúp tuổi thọ pin tốt hơn, điều mà các mẫu Galaxy S20 phải vật lộn để đạt được.

Kích thước vật lý của mỗi thiết bị gần như giống nhau qua các thế hệ. Tuy nhiên, các thiết bị dòng Galaxy S21 nhìn chung nặng hơn một chút so với dòng S20.

Phần cứng và máy ảnh

Dòng Galaxy S20 được trang bị chip Snapdragon 865 hoặc Exynos 990, cung cấp sức mạnh hàng đầu và khả năng 5G tích hợp. Nó đã được thay thế bằng Snapdragon 888 hoặc Exynos 2100 trong bản kế nhiệm mới đây.

Mặc dù về mặt lịch sử, các phiên bản sử dụng chip Exynos đều kém hiệu quả so với các phiên bản Snapdragon, nhưng năm 2021 sẽ đưa hai phiên bản này đến gần nhau hơn bao giờ hết, ít nhất khi nói đến tiêu thụ năng lượng. Đồ họa Exynos có thể vẫn bị tụt hậu, nhưng về mặt hiệu năng, nó sẽ là một bước tiến lớn so với các biến thể Exynos của Galaxy S20.

Ngoài ra, bộ nhớ RAM thực sự đã bị giảm trên hai mẫu tiêu chuẩn, từ 12GB xuống 8GB. Tuy nhiên, Galaxy S21 Ultra vẫn duy trì các biến thể 12GB và 16GB. Nhưng nhìn chung 8GB vẫn là quá đủ để sử dụng hàng ngày. Chưa hết, loạt Galaxy S21 không hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD, vì vậy nếu muốn có bộ nhớ trong mở rộng, người dùng buộc phải gắn bó với dòng Galaxy S20. Sản phẩm cũng không đi kèm bộ sạc, vì vậy hãy chuẩn bị thêm tiền nếu người dùng không có sẵn một bộ sạc.

Tuy nhiên, Galaxy S21 Ultra cao cấp lại có S Pen. Đây là lần đầu tiên tính năng phổ biến tạo ra bước nhảy vọt từ dòng Galaxy Note và nó sẽ giúp người dùng tận dụng tốt hơn màn hình lớn hơn.

Đối với máy ảnh, các thử nghiệm với hệ thống máy ảnh Galaxy S20 cho kết quả khá ấn tượng, mặc dù không thể đáp ứng giống như các sản phẩm Pixel của Google và điện thoại cao cấp của Huawei. Dòng Galaxy S21 có cùng bộ camera với góc rộng 12 MP, tele 64 MP và siêu rộng 12 MP trên Galaxy S21 và S21+. Riêng phiên bản Galaxy S21 Ultra biến mọi thứ lên tầm cao mới với góc rộng 108 MP, hai tele 10 MP (3x và 10x) và siêu rộng 12 MP.

Phần mềm

Trong khi dòng Galaxy S20 gần đây đã được nâng cấp lên One UI 3.0 vào tháng 12/2020 thì dòng Galaxy S21 mới ra mắt với One UI 3.1. Giống như phiên bản trước, nó dựa trên Android 11 với sự điều chỉnh của riêng Samsung. Do sản phẩm vẫn chưa lên kệ chính thức nên chưa rõ các tính năng mới trên One UI 3.1 sẽ mang lại ra sao. Có vẻ như sẽ không có một cuộc đại tu nào quá lớn trên sản phẩm, nhưng dù sao sẽ mang đến trải nghiệm chuyển đổi liền mạch hơn.

Giá bán và màu sắc

Có lẽ sự khác biệt đáng chú ý nhất giữa dòng Galaxy S20 và S21 là giá thành. Khi ra mắt, giá khởi điểm cho mỗi biến thể rẻ hơn 200 USD (khoảng 4,62 triệu đồng) so với phiên bản tiền nhiệm. Dĩ nhiên sau khi Galaxy S20 ra mắt được gần 1 năm, người dùng có thể mua nó với giá rẻ hơn, nhưng Galaxy S21 là giảm đáng kể so với suy nghĩ.

Về màu sắc, dòng Galaxy S20 có các màu Cosmic Grey, Cosmic Black, Cloud Blue, Cloud Pink và Aura Blue tùy thuộc vào kiểu máy. Trong khi đó dòng Galaxy S21 chuyển sang phối màu Phantom hoàn toàn mới, với Galaxy S21 và S21+ có các màu Phantom Gold và Phantom Red, và Galaxy S21 Ultra trong Phantom Titanium, Phantom Navy và Phantom Brown.

Vậy có nên nâng cấp?

Nếu đã có một chiếc điện thoại thuộc dòng Galaxy S20, người dùng đã có trong tay một thiết bị rất mạnh mẽ. Nó vẫn là một trong những điện thoại tốt nhất mà chúng ta có thể mua, ngay cả khi dòng Galaxy S21 có nâng cấp và hạ cấp. Cuối cùng, chúng cung cấp trải nghiệm gần như rất tốt trong việc sử dụng hàng ngày.

Tuy nhiên, có một vài trường hợp ngoại lệ. Các biến thể Exynos nói riêng trên Galaxy S21 đang được cải tiến rất nhiều. Thời lượng pin và hiệu suất bổ sung có thể đáng để nâng cấp lên nếu là người dùng tại thị trường như Việt Nam.

Đối với những người quan tâm đến bản cao cấp nhất, việc Galaxy S21 Ultra bao gồm hỗ trợ S Pen là một điểm nhấn. Người dùng sẽ không cần phải mua Note để sử dụng bút cảm ứng trên điện thoại Samsung của mình nữa, mặc dù họ phải mua S Pen riêng.

Một điều khác cần lưu ý là dòng Galaxy S21 đang ra mắt với giá rẻ hơn đáng kể. Với mức giá từ 20,99 triệu đồng, chúng mang lại giá trị tuyệt vời cho bất kỳ ai mua sắm một điện thoại cao cấp mới vào năm 2021.

