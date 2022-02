Có nên mua loạt iPhone XS Max và 11 Pro Max tân trang vừa đổ bộ thị trường Việt?

Các cửa hàng di động tại Việt Nam hiện đang chào bán các mẫu iPhone XS Max và 11 Pro Max tân trang (CPO, hay Certified Pre-Owned) với giá có thể khiến nhiều người chú ý.

Với mức giá từ 14 triệu đồng cho iPhone XS Max CPO và 19,5 triệu đồng cho iPhone 11 Pro Max CPO, người dùng có cơ hội sở hữu những chiếc iPhone trông như mới từ Apple. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu có nên đầu tư vào chúng hay chọn các sản phẩm mới hoàn toàn, hoặc các model gần đây hơn?

CPO được biết đến lần đầu như là một thuật ngữ trong ngành công nghiệp ô tô đã qua sử dụng, mô tả một chiếc xe đã được kiểm tra bởi nhà sản xuất ô tô hoặc đại lý và đưa trở về các thông số kỹ thuật ban đầu. Cụ thể, một chiếc xe đã qua sử dụng được kiểm tra và nếu tìm thấy, các lỗi được sửa chữa và thay thế các bộ phận cần thiết.

Bảo hành thường được gia hạn dựa trên số kilomet đã di chuyển, số tháng bảo hành ban đầu hoặc bảo hành phụ tùng. Tuy nhiên, với các mặt hàng CPO, không có quy tắc chung giữa các đại lý và nhà sản xuất ô tô, vì vậy tùy theo các hãng mà chiếc xe đó sẽ được điều chỉnh ra sao.

Quay trở lại với iPhone CPO, đó là một thuật ngữ dùng để chỉ những sản phẩm đã trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt của Apple lần thứ 2 đối với những máy có vấn đề phát sinh trong khi xuất xưởng. Điều quan trọng nhất cần phải biết về iPhone CPO được cấp mã số IMEI mới. Tất cả những linh kiện hay bộ phận nào có dấu hiệu hư hỏng đều được thay mới hoàn toàn bởi hàng chính hãng.

Chính vì do Apple tự tay phục hồi, những sản phẩm CPO đều đi kèm đầy đủ hộp, phụ kiện, sách hướng dẫn và hiển nhiên là nguyên seal, chưa kích hoạt như một chiếc máy mới hoàn toàn, đồng thời vẫn được bảo hành 12 tháng. Nhìn chung, iPhone CPO đều phải trải qua quy trình kiểm tra nghiêm ngặt do chính Apple làm, đảm bảo thiết bị vượt qua được hết những tiêu chí chất lượng cao do Apple đặt ra cho toàn bộ sản phẩm của mình.

Những sản phẩm iPhone CPO sẽ có chất lượng như iPhone mới, được Apple bán lại thông qua các cửa hàng Apple Store hoặc từ trang web online của hãng, nhưng nhiều cửa hàng điện thoại đã nhập về và bán tại Việt Nam. Theo nghĩa này, iPhone CPO rất giống với một iPhone tân trang được chứng nhận bởi Apple, vì vậy giá thường cao hơn một iPhone likenew nhưng rẻ hơn một iPhone mới hoàn toàn.

Vấn đề là, hiện tại, cả iPhone XS Max và iPhone 11 Pro Max đều đã bị Apple ngừng sản xuất và không còn xuất hiện trên các kệ hàng chính hãng tại Việt Nam. Do đó, người dùng muốn mua hai sản phẩm này chỉ còn cách lựa chọn máy qua sử dụng, hoặc iPhone CPO. Vì vậy, các mẫu CPO nói trên sẽ là một sự lựa chọn phù hợp nếu người dùng muốn tìm mua một iPhone XS Max hoặc 11 Pro Max gần như mới.

Tuy nhiên, giá bán của các mẫu iPhone CPO này vẫn được xem là khá cao khi ở mức khởi điểm 14 triệu đồng cho mẫu iPhone XS Max và 19,5 triệu đồng cho mẫu iPhone 11 Pro Max. Ngoài ra, tùy theo màu sắc cũng như chế độ bảo hành từ mỗi cửa hàng mà giá của các mẫu CPO này cũng đắt hơn vài trăm đến cả triệu đồng. Kết quả là, giá của chúng đắt hơn nhiều so với các mẫu likenew.

Với các mức giá trên, các chuyên gia thị trường cho rằng việc chi tiêu tiền cho các mẫu CPO có thể sẽ không phù hợp mà thay vào đó, người dùng có thể chọn các phiên bản mới chính hãng của iPhone 11 hoặc iPhone 12, đều có giá tương đương.

