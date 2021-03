Có cần mua máy hút ẩm khi đã có chế độ Dry trên điều hòa?

Thứ Năm, ngày 11/03/2021 08:00 AM (GMT+7)

Đây có lẽ là vấn đề mà khá nhiều người thắc mắc, nhưng những thông tin dưới đây sẽ giúp bạn có thể giải đáp được vấn đề này.

Với điều kiện thời tiết lạnh kèm với gió đông nam hoạt động mạnh tại miền Bắc và Bắc miền Trung trong thời kỳ chuyển giao giữa mùa xuân - hè đã gây nên hiện tượng mưa phùn kéo dài, cùng độ ẩm trong không khí cao, thường xuyên trong mức từ 80-90%. Bên cạnh việc khiến sàn nhà ẩm ướt, tường bị mốc, thì các thiết bị bằng gỗ, vải, và cả điện tử trong nhà đều bị ảnh hưởng. Tình trạng này kéo dài sẽ là điều kiện lý tưởng cho nấm mốc và vi khuẩn phát triển gây hại tới sức khỏe của người sử dụng.

Đây chính là lý do mà nhiều gia đình cân nhắc mua máy hút ẩm cho gia đình mình để đảm bảo sức khỏe cho các thành viên đồng thời bảo vệ các thiết bị trong gia đình. Tuy nhiên cũng có người cho rằng cần gì phải mua máy hút ẩm, chỉ cần sử dụng chế độ Dry trên điều hòa là đủ để hút ẩm không khí rồi.

Vậy lựa chọn nào sẽ là tốt nhất?

Cần hiểu rõ nguyên lý chế độ Dry trên điều hòa

Chế độ Dry trên điều hòa chính là chế độ làm mát bằng cách hút ẩm (chế độ Dry không sử dụng được với chiều sưởi ấm), khi đó, quạt gió trên điều hòa sẽ hoạt động hết công suất để hút không khí trong phòng, không khí được đưa tới dàn trao đổi nhiệt, gặp hơi lạnh ở đây nước trong không khí sẽ ngưng tự thành dạng lỏng và chảy ra ngoài. Còn không khí sau khi tách ẩm (và cả lọc bụi bẩn) sẽ được đẩy trở lại phòng, khi quá trình này diễn ra liên tục sẽ góp phần làm giảm độ ẩm không khí.

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý rằng điều hòa chỉ hoạt động khi nhiệt độ cài đặt (trên remote) cần phải thấp hơn nhiệt độ môi trường từ 2 độ C trở lên thì máy mới hoạt động. Vậy nếu như nhiệt độ môi trường ở miền Bắc hiện tại là khoảng 24 độ C, thì bạn cần cài đặt nhiệt độ của điều hòa ở 22 độ C (đương nhiên nó không gây quá lạnh như chế độ Cool).

Như vậy, điều hòa vẫn có thể hút ẩm được nhưng cùng với đó bạn sẽ phải chịu gió lạnh, và ở chế độ này dàn lạnh còn khá ồn vì quạt gió hoạt động hết công suất, gây khó chịu cho người sử dụng. Đặc biệt với những hôm độ ẩm không khí quá cao thì điều hòa sẽ cần phải mất rất nhiều thời gian thì mới có thể hút ẩm được.

Những ưu điểm vượt trội của máy hút ẩm

So với chế độ Dry trên điều hòa thì với mục đích chuyên dụng là hút ẩm, các dòng máy hút ẩm lại có được nhiều ưu điểm hơn.

Trước tiến là khả năng hút ẩm công suất cao (nhanh), cụ thể với mức hút ẩm phổ biến là 12l/ngày thì chỉ cần bật máy hút ẩm khoảng 15-30 phút ở chế độ mạnh nhất là bạn đã có thể thấy sự khác biệt của phòng, chứ không giống như khi sử dụng chế độ Dry trên điều hòa. Cùng với đó, thì máy hút ẩm cũng cho phép bạn cài đặt mức độ ẩm phù hợp, và có thể xuống tới 30% tùy nhu cầu của người dùng. Tiếp đó, bên cạnh khả năng hút ẩm tốt thì các dòng máy hút ẩm điện tử còn có thêm các lựa chọn sấy không khí phù hợp cho người sử dụng để sấy quần áo, sấy khô các thực phẩm tùy nhu cầu.

Và cuối cùng, cùng với khả năng hút ẩm, nhiều máy hút ẩm trên thị trường hiện nay đều được tích hợp thêm chức năng lọc không khí, giúp mang tới không khí sạch với độ ẩm tối ưu, bảo vệ cho sức khỏe của người sử dụng.

Một máy hút ẩm tốt sẽ có giá từ trên 4 triệu đồng, và để đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình thì rõ ràng đây sẽ là sự đầu tư đáng tiền cho các gia đình.

