"Choáng" với thông tin mới về iPhone X 2018

Thứ Năm, ngày 10/05/2018 15:00 PM (GMT+7)

Một báo cáo gần đây được Macotakara đăng tải đã hé lộ một phần mới lạ về các iPhone sắp sửa ra mắt trong năm 2018.

Theo đó, blog công nghệ "dẫn nguồn từ một nhà cung cấp uy tín" cho biết mẫu iPhone X sắp tới sẽ sử dụng màn hình OLED 6.5 inch - hay iPhone X Plus trong đồn thổi sẽ chỉ sở hữu kích thước tương tự iPhone 8 Plus hiện tại. Tuy nhiên, iPhone X Plus sẽ dày hơn khoảng 0.2mm như là hệ quả của cấu trúc camera mới, và khiến tổng thể độ dày của iPhone X Plus sẽ rơi vào khoảng 7.7mm.

Nguyên nhân khiến iPhone X Plus có thân hình của iPhone 8 Plus mà vẫn có màn hình rộng hơn là do các viền sẽ được làm mỏng hết cỡ và có lẽ thiết kế của nó sẽ có sự khác biệt hoàn toàn so với iPhone X hiện tại.

iPhone X Plus khi đứng cạnh iPhone X (trái) và iPhone 8 Plus (phải).

Trong khi đó, chiếc iPhone giá rẻ sở hữu màn hình LCD 6.1 inch thực chất sẽ chỉ có màn hình 6 inch - nhỏ hơn một chút. Và báo cáo cũng cho biết, chiếc iPhone giá rẻ này sẽ được trang bị Face ID.

Cuối cùng, bản nâng cấp của iPhone X hiện tại sẽ sử dụng thân hình cũ nhưng sẽ có cảm biến camera và ống kính rộng hơn.

"Thế hệ iPhone X 5.8 inch tiếp theo sẽ sử dụng thiết kế tương tự iPhone X hiện tại nhưng nó sẽ kèm thèo sự mở rộng của cảm biến camera và các ống kính cũng sẽ có kích thước lớn hơn".

iPhone X thế hệ 2018 sẽ đều được trang bị Face ID và có sự cải biến mạnh mẽ về máy ảnh.

Macotakata cũng cho biết hệ điều hành iOS 12 sẽ hỗ trợ mở khóa nằm ngang. Ở hiện tại, iPhone X chỉ có thể nhận diện khi máy đặt ở vị trí thẳng đứng, song song với khuôn mặt. Việc hỗ trợ nhận diện khi máy nằm ngang chắc chắn sẽ mang lại thêm nhiều trải nghiệm cho người sử dụng.

Đương nhiên là các thông tin từ Macotakata còn phải kiểm chứng khá nhiều và tất cả chỉ sáng tỏ khi ông lớn thung lũng Silicon chính thức ra mắt smartphone mới, nhưng chắc chắn đây sẽ là những thông tin giúp bạn có thể có được cái nhìn sâu và cận kề hơn với iPhone 2018.