Choáng với những chiếc đồng hồ siêu đắt trên 400 tỷ đồng

Dưới đây là ba chiếc đồng hồ đắt nhất được bán cho đến nay, với mỗi chiếc đều có giá trên 400 tỷ đồng nhưng vẫn được các nhà sưu tập chấp nhận chi tiêu.

Rolex Paul Newman Daytona (17,75 triệu USD - 436,295 tỷ đồng)

Chiếc Rolex Daytona của riêng Paul Newman đã lập kỷ lục đấu giá mới khi xuất hiện tại cuộc đấu giá đầu tiên ở New York của Phillips vào năm 2017, đạt mức giá cuối cùng là 17.752.500 USD. Đáng chú ý là con số này cao hơn nhiều so với ước tính ban đầu chỉ là 1-2 triệu USD, với giá đấu thầu mở đầu từ một nhà thầu qua điện thoại lại lên tới 10 triệu USD. Đó là chiếc đồng hồ Daytona đầu tiên mà Newman đeo do vợ anh Joanne Woodward tặng. Cô đã khắc dòng chữ tạm dịch là “Lái xe cẩn thận cho tôi” và vẫn giữ nguyên tình trạng ban đầu tại thời điểm đấu giá.

Mặc dù Newman sau đó đã đeo một số mẫu Daytona khác, nhưng chiếc đồng hồ được bán đấu giá là chiếc duy nhất có mặt số “kỳ lạ”. Theo báo cáo, nó đã được bán bởi bạn trai cũ của con gái Newman, người đã được ngôi sao này tặng nó khi giá trị của đồng hồ chỉ là 200 USD. Một số số tiền thu được từ việc bán phá kỷ lục đã được chuyển đến các tổ chức từ thiện do Newman và con gái ông thành lập để thực hiện công việc từ thiện. Không biết ai là người thắng cuộc đấu giá, nhưng thương vụ đã khiến chiếc đồng hồ này trở thành chiếc Rolex đắt nhất thế giới từ trước đến nay, cũng như là chiếc đồng hồ đeo tay đắt nhất từng được bán đấu giá vào thời điểm đó.

Patek Philippe Henry Graves Jr. Supercomplication (25,41 triệu USD - 624,58 tỷ đồng)

Trong khi đồng hồ đeo tay chủ yếu thống trị danh sách những chiếc đồng hồ đắt nhất thì Patek Philippe Henry Graves Jr. Supercomplication cho đến gần đây vẫn là chiếc đồng hồ bỏ túi đắt nhất từng được bán. Nó xuất hiện lần cuối tại cuộc đấu giá của Sotheby's vào năm 2014, được bán với giá 23.237.000 Franc Thụy Sĩ (khoảng 624,58 tỷ đồng) và đã đánh bại kỷ lục doanh thu trước đó do chính nó tạo ra là 11 triệu USD được thiết lập vào năm 1999.

Chiếc đồng hồ được ủy quyền bởi doanh nhân Henry Graves Jr, người đã đưa cho Patek Philippe một tấm séc trắng và được hướng dẫn chế tạo chiếc đồng hồ phức tạp nhất có thể. Với 24 chức năng hoặc chức năng, người thợ đồng hồ chắc chắn đã đáp ứng được yêu cầu đó. Nó vẫn là chiếc đồng hồ phức tạp nhất từng được chế tạo cho đến khi Patek Philippe cuối cùng đã tạo ra một chiếc thậm chí còn tiên tiến hơn vào năm 1989 và vẫn được coi là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của lịch sử chế tạo đồng hồ ngày nay.

Patek Philippe Grandmaster Chime Ref. 6300A-010 (31 triệu USD - 761,98 tỷ đồng)

Được tạo ra như một sản phẩm duy nhất trong cuộc đấu giá từ thiện của Christie vào năm 2019, chiếc Patek Philippe Grandmaster Chime bằng thép không gỉ duy nhất được bán với giá 31 triệu USD cho một nhà thầu không xác định, khiến nó trở thành chiếc đồng hồ đắt nhất từng được bán. Nó có hai mặt số, một màu hồng cá hồi và một mặt số màu đen giúp nó có thể đảo ngược. Đây cũng là một trong những chiếc đồng hồ đeo tay phức tạp nhất từng được chế tạo với 20 chức năng. Để củng cố thêm vị thế của chiếc đồng hồ này như một chiếc đồng hồ cực kỳ đặc biệt, mặt số màu hồng có dòng chữ “the only one” (tạm dịch là “duy nhất).

Mặc dù vỏ được làm bằng thép không gỉ nhưng mặt số lại được làm bằng vàng nguyên khối 18K, với các điểm nhấn bằng gỗ mun đen và vàng hồng trên khắp đồng hồ. Nó được bán với giá gấp hơn mười lần ước tính ban đầu, với mức giá chính xác là 31.000.000 Franc Thụy Sĩ. Người ta cho rằng việc đấu giá mang lại lợi ích từ thiện đã giúp nâng giá chào bán lên một tầm cao mới. Mặc dù vậy, đây vẫn là một mức giá đáng kinh ngạc cho kiệt tác có một không hai của hãng đồng hồ Thụy Sĩ này.

