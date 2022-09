Chiếc iPhone 14 đang “ế chỏng chơ”, đến mua là có

Trong khi hầu hết các mẫu iPhone 14 sẽ được bán ra vào ngày mai (16/9), chỉ có một số ít người dùng may mắn nhận được chúng ở thời điểm lên kệ. Mặc dù vậy, vì một số lý do mà iPhone 14 Plus sẽ không có mặt trên thị trường vào ngày 16/9, thay vào đó nó chỉ được ra mắt vào tháng 10.

Nhưng ngay cả khi iPhone 14 Plus cần một thời gian nữa mới xuất hiện, không có nhiều người quan tâm đến sự xuất hiện của chiếc điện thoại này từ Apple. Theo một bài báo của MacRumors, iPhone 14 Plus là mẫu duy nhất trong nhóm không gặp phải bất kỳ sự chậm trễ giao hàng nào.

Các đơn đặt hàng trước của iPhone 14 Plus đã mở cùng với iPhone 14, 14 Pro và 14 Pro Max tiêu chuẩn. Mặc dù ba mẫu sau có thể xuất hiện muộn hơn dự đoán vài ngày hoặc thậm chí vài tuần, iPhone 14 Plus vẫn được xác định đúng thời gian giao hàng.

Mặc dù ba chiếc sau có thể đến muộn hơn dự đoán vài ngày hoặc thậm chí vài tuần, nhưng iPhone 14 Plus được thiết lập để đến đúng thời gian. Điều này chủ yếu là do nhu cầu rất yếu từ phía người dùng, và càng củng cố thêm dữ liệu được chia sẻ bởi nhà phân tích nổi tiếng Ming-chi Kuo, nơi ông cho biết iPhone 14 Plus không quá phổ biến.

iPhone Plus là sản phẩm kế thừa của iPhone mini áp dụng chiến lược ngược lại với tiền nhiệm của nó. Với mini, ý tưởng của Apple là cung cấp một chiếc iPhone mạnh mẽ trong một thiết kế nhỏ gọn. Với Plus, tiền đề chính là cho phép người dùng không cần phải chi quá nhiều tiền cho iPhone 14 Pro Max cực kỳ đắt đỏ.

Rõ ràng, sự thay đổi chiến lược này đang thất bại, vì vậy, mặc dù iPhone 14 Plus có thể đến đúng thời điểm, tuy nhiên không có nhiều người đặt mua một chiếc để hưởng lợi từ thực tế đó.

