Chiếc đồng hồ thông minh bán "chạy" nhất trong quý 4 năm 2020 là đây

Chủ Nhật, ngày 07/03/2021 16:30 PM (GMT+7)

Apple Watch bán "chạy" hơn tất cả các đồng hồ thông minh khác trong Qúy 4 năm 2020.

Trước đây, hãng nghiên cứu Counterpoint Research đã tiết lộ iPhone 12 nhanh chóng trở thành điện thoại 5G bán chạy nhất thế giới, và điều tương tự cũng xảy ra với đồng hồ thông minh Apple Watch. Nhìn chung, doanh số bán đồng hồ thông minh trong Qúy 4 2020 thấp hơn một chút so với cùng kỳ năm 2019, nhưng Apple đã tăng thị phần của mình.

Nghiên cứu mới cho thấy 40% đồng hồ thông minh được bán trong quý 4 năm 2020 là Đồng hồ Apple Watch, với Apple Watch SE và Apple Watch Series 6 bán được ước tính 12,9 triệu chiếc. "Đối thủ" gần nhất của hãng này là Samsung với chỉ chiếm 10% thị phần trong cùng khoảng thời gian.

Thị phần đồng hồ thông minh trong quý 4 năm 2019 và 2020.

Con số này có cải thiện không nhỏ so với cùng kỳ năm 2019 khi Apple có 34% thị phần trong khi Samsung chiếm 9%. Counterpoint cho hay, đại dịch Covid- 19 đã khiến doanh số bán hàng trong quý đã giảm nhẹ so với năm trước, khiến cho " năm 2020 gần như bằng " so với năm 2019.

Counterpoint cho biết: “Apple Watch Series 6 và Apple Watch SE đã hoạt động tốt, xuất xưởng 12,9 triệu chiếc và chiếm 40% thị phần trong quý 4 năm 2020. Samsung đã tăng thị phần của mình lên 1% so với cùng kỳ năm ngoái, phục hồi trong nửa cuối năm với sự ra mắt của Đồng hồ Galaxy Watch 3.” Nhà phân tích Sujeong Lim của Counterpoint kết luận, thị phần của Apple ngày càng tăng có nghĩa là các đồng hồ thông minh có giá bán trung bình cao hơn (ASP) đang tăng lên.

Apple Watch SE giúp "Táo Khuyết" thành công trong việc mở rộng thị phần smartwatch của mình.

Bà Lim nhận định: “Thị trường đồng hồ thông minh đang được thúc đẩy bởi ba thương hiệu cao cấp - Apple, Samsung và Huawei. Chúng tôi tin rằng ASP sẽ tiếp tục tăng trong 2-3 năm tới khi các thiết bị chủ lực của các công ty này tiếp tục dẫn đầu. Mặt khác, sự thành công của Nhà Táo với mẫu Apple Watch SE có thể sẽ thúc đẩy những hãng khác như Samsung phát hành các phiên bản tương tự, tiến gần hơn đến thị trường đại chúng."

Số liệu doanh số bán smartwatch trong quý 4 là rất quan trọng vì cả Apple Watch SE và Apple Watch Series 6 đều bắt đầu xuất xưởng vào ngày 18/09. Điều đó có nghĩa là phần lớn doanh số bán hàng của hãng tập trung vào kỳ nghỉ lễ cuối năm cùng với iPhone 12.

