Cập nhật bảng giá iPhone 13 Series mới nhất

Thứ Ba, ngày 26/10/2021 06:00 AM (GMT+7)

Dưới đây là bảng giá iPhone 13 Series đầy đủ nhất tại 2 nhà bán lẻ lớn nhất trong nước.

Kể từ 22/10, bộ tứ iPhone 13 đã về nước theo đường chính hãng và có trên kệ hàng của nhiều hệ thống bán lẻ smartphone tại Việt Nam. Theo ghi nhận ban đầu, lượng đơn đặt hàng dòng iPhone 13 năm nay cao hơn nhiều so với năm ngoái, lên tới hàng chục nghìn chiếc. Giá khởi điểm của chúng là từ 21.990.000 VNĐ.

iPhone 13 hồng và iPhone 13 Pro Xanh dương (sierra blue).

Đáng chú ý, cặp iPhone 13 Pro và iPhone 13 Pro Max cao cấp hơn được “đặt gạch” nhiều nhất ở hầu hết các nhà bán lẻ. Thậm chí, nhiều chuỗi bán lẻ đang rơi vào tình trạng “cháy hàng” do lượng mua quá lớn.

Lý do chính của điều này một phần là do giá bán của iPhone 13 Series không cao hơn so với thế hệ iPhone 12 năm ngoái. Thứ hai là các phiên bản iPhone 13 tiêu chuẩn có bộ nhớ gấp đôi – 128GB, cho không gian lưu trữ rộng hơn. Đó là chưa kể các chương trình khuyến mại, tặng quà ưu đãi hấp dẫn khi mua hàng online cũng khiến người tiêu dùng an tâm hơn.

iPhone 13 Pro Max màu vàng.

Về màu sắc, iPhone 13 Pro xanh dương/ vàng và iPhone 13 màu hồng là những tùy chọn màu được khách hàng yêu thích hơn. Nhìn chung, iPhone 13 Series năm nay là bản nâng cấp đáng giá với những người dùng iPhone từ 3 – 4 năm trước, có sự cách biệt lớn về thiết kế cũng như hiệu năng, camera và tuổi thọ pin.

Bảng giá iPhone 13 tại Thế giới di động và FPT Shop:

Sản phẩm Bộ nhớ trong TGDĐ (VNĐ) FPT Shop (VNĐ) iPhone 13 Mini 128GB 21.990.000 21.990.000 256GB 24.990.000 24.990.000 512GB 29.990.000 30.990.000 iPhone 13 128GB 24.990.000 24.990.000 256GB 27.490.000 27.990.000 512GB 32.990.000 33.990.000 iPhone 13 Pro 128GB 30.490.000 30.990.000 256GB 34.490.000 34.990.000 512GB 39.990.000 40.990.000 1TB 46.990.000 46.990.000 iPhone 13 Pro Max 128GB 33.990.000 33.990.000 256GB 36.490.000 36.990.000 512GB 42.990.000 43.990.000 1TB 48.490.000 49.990.000

*Lưu ý: Bảng giá sản phẩm được cập nhật vào ngày 25/10/2021.

