Các mẫu iPhone đời cũ tương thích với iOS nào?

Mặc dù chúng không thể nâng cấp được nữa, điều này không có nghĩa là các thiết bị này không thể tiếp tục để được cập nhật chức năng theo nhiều cách. Điều này có thể bao gồm cả việc cài đặt các bản vá bảo mật mà Apple thỉnh thoảng phát hành cho các thiết bị này.

iOS 16 là nền tảng iOS mới nhất, tuy nhiên chỉ iPhone 8 trở về sau mới hỗ trợ.

Đầu tiên là danh sách những iPhone đã ngừng cập nhật lên iOS 16, và đâu là phiên bản được hỗ trợ tối đa cho mỗi thiết bị, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Những chiếc iPhone không còn cập nhật lên iOS 16 gồm iPhone 7, 7 Plus, SE, 6s Plus, 6s, 6 Plus, 6 và 5s.

Mặc dù có những mẫu iPhone cũ hơn, nhưng trước hết nội dung sẽ tập trung vào những mẫu trong danh sách này, vì chúng hỗ trợ các phiên bản tương đối mới hơn và đã nhận được các bản cập nhật bảo mật gần đây.

iOS 12 là phiên bản tối đa được hỗ trợ bởi iPhone 5s, 6 và 6 Plus. Vào ngày 23.1.2023, Apple đã phát hành iOS 12.5.7 cho các thiết bị này. Bản cập nhật này bao gồm các bản vá lỗ hổng và bảo mật trong hệ thống.

Giao diện người dùng iOS 16 trên các mẫu iPhone đời mới nhất của Apple.

Trong khi đó, iOS 15 là phiên bản tối đa được hỗ trợ bởi iPhone 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus và iPhone SE thế hệ đầu tiên. Vào ngày 23.1.2023, Apple đã phát hành iOS 15.7.3 nhằm khắc phục các lỗ hổng hệ thống và lỗ hổng bảo mật.

Có một sự khác biệt rất rõ rệt so với iPhone 5s trở về sau là chúng hỗ trợ kiến trúc chip 64 bit. Cho đến iPhone 5, chip xử lý A sử dụng kiến trúc 32 bit và hệ điều hành mới nhất hỗ trợ iPhone 5 và 5c là iOS 10.3.3 được phát hành vào tháng 7/2017 nhằm khắc phục các sự cố bảo mật.

Tuy nhiên, hai thiết bị này bị hạn chế nhiều nhất về chức năng vì nhiều ứng dụng chỉ có sẵn cho chip 64 bit. Và mặc dù có những nhà phát triển cho phép người dùng tải xuống các phiên bản cũ của ứng dụng của họ, nhưng một số nhà phát triển khác không cho phép làm điều này vì lý do hiệu suất và bảo mật.

Tùy thuộc mẫu iPhone mà phiên bản iOS hỗ trợ tối đa sẽ khác nhau.

Còn đối với các mẫu iPhone 4s, 4, 3GS, 3 và iPhone ban đầu. Mặc dù đó là các mẫu quá cổ nhưng nếu sử dụng, các nền tảng iOS mới nhất dành cho chúng gồm iOS 9.2 với iPhone 4s, iOS 7.1.2 với iPhone 4, iOS 6.1.6 với iPhone 3GS, iOS 4 được phát hành năm 2010 đối với iPhone 3G phát hành năm 2010. Đối với iPhone gốc, phiên bản tối đa của nó là iPhone OS 3.1.3 khi nó chưa được gọi là iOS.

