iOS 16.1.1 sẽ có thêm tùy chọn mới cho AirDrop để... hạn chế spam

AirDrop thường có ba tùy chọn, bao gồm “Receiving Off”, “Contacts Only” và “Everyone”. Khi tùy chọn “Everyone” được chọn, bất kỳ người dùng iPhone nào khác trong phạm vi gần có thể cố gắng gửi cho bạn file qua AirDrop, dẫn đến cửa sổ hiện lên trên màn hình với tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối truyền file không giới hạn thời gian.

Tại Trung Quốc, Apple đã thay thế tùy chọn "Everyone" bằng "Everyone for 10 Minutes", tùy chọn này có giới hạn 10 phút. Sau khi thời gian này trôi qua, AirDrop sẽ tự động chuyển sang cài đặt "Contacts Only".

Apple nói với Mark Gurman của Bloomberg rằng, họ có kế hoạch triển khai cài đặt AirDrop mới trên toàn cầu trong năm tới với nỗ lực giảm chia sẻ tệp không mong muốn. Kể từ khi tính năng này ra mắt vào năm 2011, một số người dùng iPhone đã nhận được những bức ảnh không phù hợp hoặc bị người lạ "chơi khăm" qua AirDrop, đặc biệt là ở những khu vực đông đúc như trung tâm mua sắm và lúc đi máy bay.

Không rõ chính xác khi nào cài đặt này sẽ được cung cấp ở các quốc gia khác hoặc liệu Apple có cho phép người dùng tùy chỉnh giới hạn thời gian trong tương lai hay không.

