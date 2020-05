Cả iPhone lẫn smartphone Android vẫn đua nhau giảm giá hậu cách ly xã hội

Thứ Bảy, ngày 16/05/2020 15:00 PM (GMT+7)

Mặc dù đã hết giãn cách xã hội nhưng giá bán của nhiều dòng smartphone vẫn đang giảm mạnh.

Thời gian giãn cách xã hội tại Việt Nam đã kết thúc nhưng rõ ràng những ảnh hưởng của COVID-19 tới người tiêu dùng là không nhỏ. Mọi người đang có xu hướng tiết kiệm hơn, đắn đo kỹ càng hơn khi chi tiêu. Đó cũng là lý do nhiều nhà bán lẻ tiếp tục giảm giá hàng loạt smartphone để kích thích tiêu dùng.

Dưới đây là những smartphone cao cấp, cận cao cấp và tầm trung đang được giảm giá mạnh nhất.

1. iPhone XS Max (giảm 2 – 3 triệu)

Giá bán từ: 25,99 triệu đồng

iPhone XS Max đã ra mắt gần 2 năm nay nên việc hạ dần giá của dòng sản phẩm này là điều dễ hiểu khi chỉ vài tháng nữa loạt iPhone 12 sẽ chính thức được ra mắt. Thực tế, khả năng chụp ảnh của chiếc iPhone này cũng không hơn iPhone 11 là bao (cùng có camera sau kép 12MP), sức mạnh của chip xử lý A12 cũng kém hơn một bậc so với A13.

Tuy nhiên, thế mạnh của máy là màn hình 6,5 inch – ngang với iPhone 11 Pro Max và thiết kế khung thép không gỉ bền vững. Thêm vào đó, pin 3174 mAh cũng cung cấp thời lượng pin khá ổn định.

Cùng với iPhone XS Max, iPhone XS cũng đang được giảm nhẹ - 01 triệu đồng, chỉ còn 19,99 (bản 64GB) và 23,99 triệu đồng (bản 256GB).

2. Galaxy Note 10/ Galaxy Note 10+ (giảm 03 triệu đồng)

Giá bán từ: 19,99 triệu đồng

So với thời điểm mới ra mắt, giá bán của cặp Galaxy Note 10/ Galaxy Note 10+ đã giảm khá mạnh, thậm chí cũng chỉ ngang với dòng Galaxy S20 mới nhất. Tuy nhiên, khả năng xử lý (chip Exynos 9825) cũng như 3 camera (12MP + 12MP + 16MP) của chúng vẫn được đánh giá cao.

Thêm nữa, dòng Galaxy Note còn có sự trợ lực từ bút cảm ứng S Pen, mang đến trải nghiệm đặc biệt hơn so với mọi smartphone cấp khác. Do đó, người dùng có thể tranh thủ thời điểm giảm sâu này để sở hữu chúng.

Hiện phiên bản thu gọn của Galaxy Note 10 – Galaxy Note 10 Lite cũng được giảm 1,5 triệu đồng, còn 12,49 triệu đồng (bản 128GB).

3. iPhone 11 Pro Max (giảm 02 triệu đồng)

Giá bán từ: 30,49 triệu đồng

Chung cảnh ngộ với các thiết bị cao cấp khác, loạt iPhone mới nhất cũng được giảm giá dù vẫn còn khá cao. Đó là bởi đây là phiên bản cao cấp nhất của Apple. Đứng đầu cả về kích cỡ (màn hình OLED kích cỡ 6,5 inch), hiệu năng (tích hợp chip A13 Bionic), camera (3 camera 12MP), tuổi thọ pin (pin dung lượng 3969 mAh),…

4. Galaxy S20 128GB (giảm 02 triệu đồng)

Giá bán: 19,49 triệu đồng

Phiên bản thấp nhất của dòng Galaxy S20 cũng đang được giảm nhẹ. Đơn giản là vì cấu hình của máy không có nhiều cải tiến là bao so với Galaxy Note 10 năm ngoái. Tuy vậy, khả năng xử lý của máy vẫn được đánh giá cao nhờ tích hợp chip Exynos 990; RAM lên tới 8GB.

Cụm 3 camera (12MP + 64MP + 12MP) của điện thoại dù không thể bì với Galaxy S20 Ultra nhưng vẫn cung cấp khả năng zoom 30x, quay video độ phân giải 8K. Đồng thời, màn hình của máy cũng nhỏ hơn – 6,2 inch, cầm vừa tay hơn.

5. Xiaomi Mi Note 10 Pro (giảm 01 triệu đồng)

Giá bán: 13,99 triệu đồng

Xiaomi Mi Note 10 Pro thuộc dòng sản phẩm cận cao cấp cũng thu hút không ít sự chú ý nhờ sở hữu camera chính 108MP giống như trên Galaxy S20 Ultra, có khả năng zoom kỹ thuật số cao.

Ngoài ra, các thông số kỹ thuật khác của chiếc điện thoại này chưa đạt tới tầm cao cấp: chip xử lý Snapdragon 730G; màn hình 6,47 inch; pin 5260 mAh (có khả năng sạc nhanh công suất 30W); RAM 8GB; bộ nhớ trong 256GB; camera selfie 32MP.

6. iPhone 8 Plus 64GB (giảm 01 triệu đồng)

Giá bán: 14,99 triệu đồng

Dù đã ra mắt gần 3 năm nay nhưng chiếc iPhone 8 Plus vẫn chiếm vị trí nhất định trong lòng người dùng vì giữ lại phong cách thiết kế quen thuộc với phím Home, màn hình lớn – 5,5 inch và có cụm camera sau kép (12MP), cung cấp khả năng chụp chân dung, hiệu năng khá nhờ chip A11; RAM 3GB.

Cùng với iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus và iPhone 7 cũng đang được giảm giá. Cụ thể, iPhone 7 Plus 32GB giảm 02 triệu đồng, còn 9,99 triệu đồng; iPhone 7 32GB còn 8,99 triệu đồng (giảm 01 triệu đồng).

Hiện tại, hàng loạt smartphone tầm trung khác cũng đang đồng giảm 01 triệu đồng:

• BlackBerry KEY2 LE: 8,99 triệu đồng

• BlackBerry KEYone bản 4GB: 6,99 triệu đồng

• Oppo A9 2020: 5,99 triệu đồng

• Galaxy A50s: 5,99 triệu đồng

• Realme 5 Pro: 5,99 triệu đồng

• Vivo V15 128GB: 5,49 triệu đồng

• Huawei Y9 Prime: 4,49 triệu đồng

• Realme 5: 3,99 triệu đồng

*Lưu ý: Giá bán của một số sản phẩm trong bài chỉ áp dụng tới hết ngày 17/05.

