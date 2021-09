Bộ tứ iPhone 12 đã liên tiếp "phá đảo" thị trường ra sao?

Thứ Tư, ngày 01/09/2021 10:00 AM (GMT+7)

Theo nhận định, sức nóng của iPhone đang chiếm thế áp đảo so với smartphone Android vào năm 2021, đồng thời smartphone 5G và các flagship cũng rất “hot”.

Trung tâm dữ liệu IDC dự đoán, khoảng 1,37 tỷ smartphone sẽ được xuất xưởng vào năm 2021, tăng 7,4% so với năm ngoái. Dự báo sẽ tăng thêm 3,4% cho cả năm 2022 và 2023. Sức tăng trưởng năm nay sẽ được dẫn đầu bởi mức tăng 13,8% của iPhone trong khi lượng smartphone Android xuất xưởng sẽ tăng 6,2%.

Lượng smartphone xuất xưởng dự kiến ​​còn tăng mạnh

Mức tăng trưởng doanh số smartphone năm nay đến từ các thị trường đang phát triển nhanh chóng, bao gồm cả Ấn Độ. Ngoài Ấn Độ, các thị trường khác như Nhật Bản, Châu Phi và Trung Đông cũng đang giúp thúc đẩy tăng trưởng.

Bộ tứ iPhone 12 bán rất "chạy".

Mạng 5G sẽ đóng góp rất lớn vào việc tăng doanh số smartphone. Đó là bởi điện thoại 5G có giá cao hơn điện thoại 4G. Giá bán trung bình (ASP - average selling price) của một chiếc smartphone 5G trong năm nay sẽ là 634 USD (khoảng 14,44 triệu đồng), tương đương với giá bán trung bình của năm ngoái - 632 USD (khoảng 14,39 triệu đồng). Ngược lại, giá bán trung bình của điện thoại 4G đang giảm gần 30%, từ mức 277 USD (khoảng 6,31 triệu đồng) trong năm ngoái xuống mức dự đoán 206 USD (khoảng 4,69 triệu đồng) trong năm nay.

IDC dự kiến, doanh số điện thoại 5G sẽ tăng 123,4% vào năm 2021, chạm mốc 570 triệu đơn vị. Trung Quốc sẽ chiếm 47,1% trong số này, dẫn đầu thị trường 5G, tiếp đến là Mỹ với 16% và Ấn Độ đứng thứ ba với 6,1%. Thứ 4 là Nhật Bản với 4,1% thị phần smartphone 5G. Khi hệ thống mạng 5G được hoàn thiện trên khắp thế giới, doanh số điện thoại 5G tương thích sẽ tăng lên. Vào cuối năm tới, lượng điện thoại 5G ​​sẽ chiếm 54,1% tổng lượng điện thoại thông minh xuất xưởng.

Ryan Reith, phó chủ tịch chương trình theo dõi thiết bị di động toàn cầu của IDC cho biết, "Thị trường smartphone đã được chuẩn bị tốt hơn từ góc độ chuỗi cung ứng vào năm 2020 do hầu hết các khu vực đều mong đợi sẽ phát triển và các nhà cung cấp cũng đã có sự chuẩn bị. Năm 2020 chịu ảnh hưởng do đại dịch nhưng tất cả các thương hiệu hàng đầu vẫn tiếp tục kế hoạch sản xuất dù bị tác động về lịch trình."

Smartphone cao cấp, bao gồm điện thoại 5G chứng kiến ​​lượng xuất xưởng tăng 116% trong quý II

Bất chấp đại dịch, IDC chỉ ra rằng, điện thoại cao cấp đang bán khá tốt. Minh chứng là sự gia tăng mạnh mẽ của lượng đơn đặt hàng trước cho Galaxy Z Fold 3 và Galaxy Z Flip 3 ở Hàn Quốc so với các phiên bản “tiền nhiệm”. Theo dự đoán, tại Ấn Độ, đơn đặt hàng trước cho hai smartphone gập lại mới có thể gấp 2,7 lần so với năm ngoái.

Điều thú vị là giá của Galaxy Z Fold 3 và Galaxy Z Flip 3 rất cao, khởi điểm từ 1.799,99 USD (khoảng 41 triệu đồng) và 999,99 USD (khoảng 22,79 triệu đồng). Nói cách khác, đây không phải là những chiếc điện thoại giá rẻ và Ấn Độ là một quốc gia đang phát triển.

Anthony Scarsella, giám đốc nghiên cứu Mobile Phones tại IDC cho biết: "Bất chấp các vấn đề đang diễn ra xung quanh đại dịch và biến thể Delta, người tiêu dùng đang tiếp tục nâng cấp lên smartphone cao cấp hơn trong năm nay. Các flagship (có giá trên 1000 USD) tiếp tục bán “chạy” trong quý II, ghi nhận mức tăng trưởng 116% so với năm ngoái. Hơn nữa, ASP trên toàn thị trường đã tăng 9% do người dùng thích sử dụng smartphone 5G đắt tiền hơn so với các thiết bị cấp thấp. "

Thị trường smartphone cao cấp sẽ sớm tăng trưởng trong quý 3 với sự ra mắt của dòng iPhone 13, sẽ diễn ra trong vòng ba tuần tới. Và sự xuất hiện của cặp Galaxy Z Fold 3 và Galaxy Z Flip 3 cũng sẽ là một “cú hích” cho phân khúc này trong khoảng thời gian từ tháng 7 – 9/2021.

