Black Friday, Huawei "chơi lớn" bán $0 toàn bộ điện thoại bán tại...Mỹ!

Thứ Năm, ngày 25/11/2021 19:00 PM (GMT+7)

Ngày Thứ 6 đen đang tạo cơn sốt mua sắm trên toàn cầu, và Huawei cũng đang khiến nhiều người "hốt" với chương trình của mình.

Black Friday hay Thứ Sáu Đen là ngày khuyến mãi quy mô lớn bắt nguồn từ Mỹ từ năm 1939. Tại ngày thứ 6 cuối cùng của tháng 11, tất cả các thương hiệu tại Mỹ đều tung ra chương trình giảm giá sâu nhất trong năm giúp kích cầu, tăng doanh số. Hiện Black Friday đã lan rộng trên quy mô toàn cầu, và có sự tham gia của gần như toàn bộ các nhãn hiệu nổi tiếng, ngoại trừ... Huawei.

Mới đây, kênh Twitter chính thức của Huawei tại Mỹ đã đăng tải dòng trạng thái với nội dung là "Black Friday special! 100% OFF all phones we currently sell in the US" - tạm dịch là "Khuyến mãi đặc biệt Black Friday: Giảm giá 100% cho tất cả các điện thoại Huawei hiện bán tại Mỹ".

Đương nhiên, đây chỉ là một trò đùa vì trước đó từ tháng 5/2019, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liệt Huawei vào danh sách đen về thương mại (cấm toàn bộ công ty Mỹ làm ăn với Huawei nếu không được phê chuẩn của chính quyền). Thậm chí là tới 9/2020 Mỹ còn ra lệnh cấm, cắt đứt nguồn cung chip cho Huawei. Với việc bị "cấm vận" thì hiện Huawei không thể bán bất cứ sản phẩm nào tại Mỹ.

Tại Việt Nam, không khí Black Friday cũng đang diễn ra hết sức sôi động ở hầu hết các cửa hàng, trung tâm thương mại với mức giảm giá sâu cho tất cả sản phẩm. Do đó, nếu như bạn đang có nhu cầu mua sản phẩm mới thì đừng bỏ qua dịp mua sắm này.

