Bất chấp đại dịch COVID-19, LG có doanh thu quý cao nhất lịch sử

Cuối tháng 9, LG đã chính thức mua lại Cybellum - công ty cung cấp giải pháp đánh giá rủi ro an ninh mạng cho xe hơi có trụ sở tại Tel Aviv, Israel. Thương vụ trị giá 140 triệu USD này cho phép LG sở hữu 64% cổ phần của Cybellum, đồng thời giúp LG chủ động trong việc duy trì đà tăng trưởng bền vững trong ngành công nghiệp an ninh mạng xe hơi đang phát triển nhanh. Trước đó, vào tháng 7/2021, LG công bố liên doanh với Magna International - nhà cung cấp xe hơi lớn thứ ba trên thế giới để thành lập công ty sản xuất linh kiện xe điện LG Magna e-Powertrain, giúp thúc đẩy khả năng cạnh tranh và tiềm lực phát triển chung của cả hai. Đầu tháng 9/2021, LG cũng đón nhận một tin vui khi Trung tâm Thử nghiệm Phần mềm của họ trở thành cơ sở đầu tiên ở Hàn Quốc nhận được chứng nhận ISO 26262 - tiêu chuẩn quốc tế về chức năng an toàn của các hệ thống điện và điện tử trong các phương tiện giao thông đường bộ do Cơ quan Kiểm định Hàn Quốc (KOLAS) cấp.