Không kém Apple, Samsung cũng đạt doanh thu lớn trong quý 2

Thứ Sáu, ngày 30/07/2021 09:00 AM (GMT+7)

Trong báo cáo tài chính quý 2, mảng kinh doanh smartphone của Samsung vẫn tăng doanh thu và đạt lợi nhuận không nhỏ.

Samsung đã công bố báo cáo thu nhập của mình cho quý 2/ 2021 và các con số thực sự ấn tượng - doanh số bán hàng tăng 20% ​​so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận tốt hơn 54% so với quý 2/ 2020, khi đại dịch khiến người tiêu dùng trì hoãn việc mua các thiết bị điện tử.

Ảnh concept Galaxy Z Fold 3 và Galaxy Z Flip 3.

Trong báo cáo của mình, Samsung tiết lộ, mặc dù có sự bất ổn về nhu cầu ở một số bộ phận do tình hình COVID-19 nhưng hãng hy vọng thị trường sẽ phục hồi về năm 2019 trong nửa cuối năm nay.

Bộ phận CNTT & Truyền thông Di động tại Samsung đã báo cáo doanh số bán hàng tăng 9% so với quý 2/2020 nhưng giảm 22% so với quý trước do tính thời vụ yếu. Cùng với đó, lợi nhuận của hãng cũng cao hơn 66% so với quý 2/ 2020 nhưng lại giảm 26% so với quý 1/2021.

Galaxy Z Fold 2 nhận được nhiều phản hồi tích cực.

“Ông trùm” công nghệ Hàn Quốc dự đoán, nửa cuối năm sẽ vẫn có sự mở rộng của những smartphone 5G nhưng nguy cơ COVID-19 làm gián đoạn nguồn cung linh kiện vẫn hiện hữu. Samsung đang đặt mục tiêu củng cố vị trí dẫn đầu trong phân khúc cao cấp với việc ra mắt các smartphone gập lại mới - Galaxy Z Fold 3 và Galaxy Z Flip 3 “nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh và nâng trải nghiệm người dùng” vào ngày 11/8.

