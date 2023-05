Bảng giá iPhone 14 series tháng 5/2023: Bản Pro Max 128GB giảm hơn 10 triệu đồng

Thị trường di động Việt đang trong giai đoạn thấp điểm, vì vậy các đại lý bán lẻ đã tiếp tục giảm giá cho nhiều dòng iPhone VN/A để kích cầu thị trường và tăng tính cạnh tranh. Dự kiến, với đợt điều chỉnh giá này sẽ khiến thị trường công nghệ sôi động hơn.

iPhone 14 Pro Max 128GB VN/A chỉ còn 26,29 triệu đồng.

Tham khảo tại hệ thống Di Động Việt, iPhone 14 series VN/A tại hệ thống đều tiếp tục giảm hơn 500.000 đồng so với tháng trước, nâng tổng mức giảm lên hơn 10 triệu đồng so với giá niêm yết từ ngày 11 - 14/5. Đặc biệt là iPhone 14 Pro Max chỉ còn hơn 26 triệu đồng.

Cụ thể, iPhone 14 Pro Max 128GB VN/A chỉ còn 26,29 triệu đồng, giảm hơn 500.000 đồng so với tháng trước, nâng tổng mức giảm lên 10,7 triệu đồng. Các phiên bản dung lượng 256GB và 512GB của iPhone 14 Pro Max VN/A cũng chỉ còn lần lượt là 28,79 triệu đồng và 35,59 triệu đồng.

Tương tự, so với tháng 3/2023, iPhone 14 Pro 128GB VN/A cũng đã giảm thêm khoảng 600.000 đồng, chỉ còn 24,39 triệu đồng. Phiên bản dung lượng 256GB cũng chỉ còn 26,79 triệu đồng. Trong khi đó, bộ đôi iPhone 14 và 14 Plus VN/A cũng tiếp tục gây “sốc” với mức giá chỉ còn lần lượt từ 18,49 triệu đồng và 21,49 triệu đồng.

Còn tại 24hStore - một trong những hệ thống đang kinh doanh iPhone VN/A với giá rất canh tranh, giá bán của iPhone 14 series cũng đã giảm hơn nhiều so với giai đoạn cuối tháng 4 - đầu tháng 5. Cụ thể, iPhone 14 Pro Max hiện chỉ còn từ 23,49 triệu đồng so với 26,99 triệu đồng trước đó; iPhone 14 Pro còn từ 22,99 triệu đồng; iPhone 14 Plus còn từ 19,19 triệu đồngl iPhone 14 còn từ 18,69 triệu đồng.

Theo chia sẻ của đại diện các hệ thống, iPhone VN/A liên tục được giảm giá giúp người dùng mua sắm tốt nhất với mức giá siêu “hời”, tuy nhiên người dùng cần chú ý chọn địa chỉ mua sắm uy tín, để có chính sách bảo hành, hậu mãi tốt nhất. Lý do là một số cửa hàng có thể giảm giá sâu để tăng tính cạnh tranh, khi đó họ sẽ phải điều chỉnh dịch vụ, cắt bớt hậu mãi để bù đắp chi phí khiến người dùng cuối bị ảnh hưởng.

Bảng giá tham khảo một số model thuộc iPhone 14 series giảm giá mạnh tháng 5/2023:

Sản phẩm Dung lượng Giá niêm yết (VNĐ) Giá ưu đãi (VNĐ) iPhone 14 128GB 24.990.000 18.490.000 iPhone 14 Plus 128GB 27.990.000 21.490.000 iPhone 14 Pro 128GB 30.990.000 24.390.000 256GB 33.990.000 26.790.000 iPhone 14 Pro Max 128GB 36.990.000 26.290.000 256GB 37.990.000 28.790.000

* Giá tham khảo ngày 11/5.

* Giá có thể thay đổi và khác nhau giữa các hệ thống.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/bang-gia-iphone-14-series-thang-52023-ban-pro-max-128gb-giam-hon-10-...Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/bang-gia-iphone-14-series-thang-52023-ban-pro-max-128gb-giam-hon-10-trieu-dong-1465804.ngn