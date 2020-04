Apple vẫn sẽ giữ phong độ trong năm nay nhờ "át chủ bài" này

Thứ Sáu, ngày 24/04/2020 06:00 AM (GMT+7)

Theo nhận định từ các nhà phân tích, trong năm nay, Apple vẫn dễ dàng vượt xa hầu hết các “đối thủ” trong thị trường smartphone nhờ iPhone SE 2020.

Apple được dự báo sẽ sản xuất ít iPhone hơn trong quý hai năm 2020 so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, những tác động của Covid-19 đối với việc sản xuất của Apple sẽ ít hơn so với các hãng còn lại của ngành công nghiệp điện thoại thông minh, một phần là nhờ sự giúp đỡ của dòng iPhone SE mới.

Ngành công nghiệp điện thoại thông minh toàn cầu đang bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi Covid-19. Nguyên nhân chính đến từ nhân sự từ chuỗi cung ứng do cách ly xã hội và hàng loạt doanh nghiệp buộc phải đóng cửa. Sự hỗn loạn này dự kiến sẽ tiếp tục tác động tiêu cực đến doanh số điện thoại thông minh toàn cầu trong vài tháng tới. Tuy nhiên, Apple vẫn có thể hoạt động tốt hơn các nhà cung cấp khác.

iPhone 11 và iPhone 11 Pro.

Trong một bản ghi nhớ gửi tới các nhà đầu tư, các nhà phân tích của Cowen tin rằng sản lượng điện thoại thông minh toàn cầu sản xuất ra trong quý hai sẽ giảm 17% so với năm trước. Mặc dù quy mô sản xuất mặt hàng này sẽ tăng 4% trong các quý liên tiếp nhưng vẫn nằm ở mức tồi tệ so với các năm trước.

Đối với Apple nói riêng, hãng này cũng bị suy giảm nhưng không ở cùng mức độ. Cowen dự báo số lượng iPhone được sản xuất trong quý 2 sẽ là 35 triệu chiếc, tương đương với mức giảm 5% so với quý trước và giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt khác, sản lượng smartphone Android sản xuất ra sẽ giảm 18% so với năm ngoái.

Ngược lại, “ đối thủ” chính của Apple - Samsung sẽ giảm sản lượng smartphone ít hơn trong quý 3 ở mức 9% so với quý 3 năm ngoái, ước đạt 63 triệu đơn vị. Trong quý thứ hai, sản lượng smartphone của Samsung dự kiến sẽ giảm xuống còn 60 triệu đơn vị, giảm 17% so với năm trước. Đồng thời, hãng này vẫn sẽ phải đối mặt với doanh số smartphone tụt dốc thê thảm khi so sánh với năm 2019.

Sản lượng iPhone trong các quý của những năm gần đây.

Ước tính, “Nhà Táo” sẽ chỉ sản xuất khoảng 35 triệu iPhone cho quý 2 năm 2020, nằm trong mức dự đoán 37 triệu chiếc của Cowen trong quý này. Các nhà phân tích của Cowen nhận định: "Với tình trạng hiện tại của nền kinh tế toàn cầu, những dự đoán về cung và cầu của iPhone có thể tiếp tục biến động trong những tháng tới". Hiện tại, lực lượng lao động của Foxconn đã "phục hồi vào cuối tháng 3 sau khi bị đóng cửa do COVID-19 ", điều này sẽ mang tới nhiều triển vọng tới Apple.

Cuối cùng, dự báo sản lượng iPhone quý 3 của Cowen là khoảng 42,5 triệu đơn vị, tăng 21% so với quý 2 và giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái. iPhone SE mới được ra mắt gần đây sẽ đảm bảo hãng này duy trì được số lượng đơn đặt hàng dự đoán trước. Nói cách khác, trong năm 2020, iPhone SE mới được xem là “át chủ bài” của Apple, có thể bán được khoảng 25 triệu chiếc.

Về dòng iPhone 12, tất cả các phiên bản sẽ đều hỗ trợ kết nối 5G, trong đó các mẫu "Pro" và "Max" sẽ cung cấp kết nối 5G tần số cực cao mmWave và các mẫu khác sẽ không hỗ trợ. Bất chấp tác động của COVID-19 đến thế giới, Cowen cho rằng kế hoạch sản xuất iPhone cho nửa cuối năm 2020 của “Táo Khuyết” vẫn sẽ không thay đổi.

