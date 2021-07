Apple trưng dụng....Galaxy S21 để quảng cáo Beats Studio Buds

Thứ Bảy, ngày 03/07/2021 08:00 AM (GMT+7)

Đây là lần đầu tiên Apple sử dụng Galaxy S21 của Samsung để quảng cáo tai nghe Beats Studio Buds khiến các iFan sốc toàn tập.

Mới đây, “Nhà Táo” đã tung ra chiến dịch quảng cáo tai nghe AirPods dành cho Android mới, tương thích với các thiết bị không phải iPhone. Điều gây sốc là Apple trên Amazon US còn sử dụng điện thoại Galaxy S21 của “đối thủ” Samsung để quảng cáo tai nghe không dây Beats Studio Buds mới cho Android.

Với việc sử dụng Galaxy S21 trong quảng cáo, ngụ ý của Apple là rất rõ ràng: "Ngay cả điện thoại Android cao cấp cũng sẽ hoạt động rất tuyệt vời với phần cứng của Apple!” Tuy nhiên, chiếc tai nghe không dây này thiếu khá nhiều tính năng so với tai nghe AirPods và AirPods Pro, bao gồm trợ lý ảo Siri, điều khiển chạm (chạm và giữ), sạc không dây,…chỉ có ANC, IPX4 chống mồ hôi và nước,...

Bỏ qua từ ngữ / hình ảnh được Apple sử dụng, đây không phải là lần đầu tiên “Táo Khuyết” có đụng độ với sản phẩm đến từ công ty cạnh tranh. Trong sự kiện Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu - WWDC 2021 mới diễn ra cách đây vài tuần, Apple đã đưa ra một thông báo rất lớn - FaceTime sẽ đến với Android! Tuy nhiên, hình ảnh quảng cáo lại là iPhone 12 bên cạnh LG Stylo 6 với thiết kế khá xấu.

Cách đây không lâu, ứng dụng Beats trên Cửa hàng CH Play lại quảng cáo dùng trên Nexus 6P từ năm 2015 trong khi ứng dụng chuyển Move to iOS - “Chuyển sang iOS” trên Android bị mắc kẹt với HTC One M8 thậm chí còn lỗi thời hơn bên cạnh iPhone X. Thực tế, hai ứng dụng đều không bị Apple bỏ rơi. Chúng vẫn nhận được các bản cập nhật thường xuyên. Việc đưa hình ảnh của Nexus 6P và HTC One chỉ đơn giản là... làm nổi bật những chiếc iPhone mới.

