Apple sẽ chọn tên gọi nào cho iPhone 2020?

Thứ Hai, ngày 07/10/2019 06:00 AM (GMT+7)

Bắt đầu từ iPhone X, quy ước đặt tên cho smartphone của Apple đã trở nên khó hiểu và không thể đoán trước.

iPhone 12 Sự kiện:

Năm nay, Apple lần đầu tiên sử dụng hậu tố Pro cho iPhone của mình, và năm ngoái chúng ta đã thấy thuật ngữ Max ra mắt. Vậy iPhone năm sau sẽ được gọi là gì? Một nhà phân tích nổi tiếng tin rằng Apple có thể bám sát kế hoạch đặt tên iPhone 12 cho năm 2020, và để tránh sự nhầm lẫn, đó có thể là một ý tưởng rất phù hợp.

Kể từ năm 2009, Apple luân phiên giữa việc tăng chữ số hoặc thêm biệt danh “S” vào các mô hình iPhone kế tiếp. Chắc chắn có những ngoại lệ với truyền thống này vào năm 2017 khi tên gọi iPhone 9 bị bỏ qua và không có iPhone 7S. Nhà nghiên cứu Ming-chi Kuo cho rằng, trong năm 2020, công ty dường như sẽ bỏ qua iPhone 11S và tiến thẳng vào sơ đồ đặt tên iPhone 12.

Thật khó để nói lý do đằng sau quyết định này có thể là gì. Để bắt đầu, vì các tên đã đi vào lãnh thổ hai chữ số với iPhone 11, việc thêm chữ “S” sẽ khiến tên này quá dài. Đây có thể là lý do tại sao công ty rõ ràng đang nghĩ về việc đổi thương hiệu.

Lý do khác có thể là khá giống iPhone X của năm 2017, iPhone năm sau có thể sẽ là một bản nâng cấp lớn so với các thiết bị được giới thiệu trong những năm gần đây. Dự kiến sản phẩm ​​sẽ có thiết kế lấy cảm hứng từ iPhone 4, Touch ID trong màn hình và hỗ trợ 5G. Vì vậy, đó sẽ không phải là một bản nâng cấp tính năng so với iPhone 11, điều này giải thích lý do tại sao công ty có thể nghĩ về việc đặt tên cho iPhone 12 thay vì iPhone 11S.

Trước khi kế hoạch đặt tên iPhone 12 được cho là sẽ áp dụng vào nửa cuối năm 2020, Apple dự kiến ​​sẽ phát hành iPhone SE 2 với màn hình LCD và chip A13 Bionic. Điện thoại có khả năng xuất hiện vào quý 1/2020, sở hữu thiết kế dựa trên iPhone 8 và nhiều tính năng phần cứng của iPhone 11.

Câu hỏi đặt ra với chúng ta bây giờ là liệu việc gắn bó với kế hoạch đặt tên iPhone 12 có phải là ý tưởng tốt hơn hay Apple sẽ giới thiệu dòng sản phẩm iPhone 11S vào năm tới?