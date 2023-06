Apple muốn phát minh lại khóa dây an toàn

Một trong những bằng sáng chế mới nhất mà Apple vừa được cấp liên quan đến sản phẩm khóa dây an toàn độc đáo. Nói về tính năng thiết yếu này, Apple muốn nâng cao trải nghiệm người dùng và sự an toàn trên đường.

Hình ảnh mô tả trong bằng sáng chế của Apple.

Bằng sáng chế có tên “Restraint with an indicator area” tiết lộ ý định của Apple trong việc cách mạng hóa khóa dây an toàn. Theo truyền thống, khóa dây an toàn mang tính tiện dụng và hoàn toàn có chức năng, nhưng Apple đã hình dung ra một cách tiếp cận trực quan và thân thiện hơn với người dùng khi bằng sáng chế mô tả việc kết hợp đèn báo trong khóa, cung cấp cho người dùng thông tin trạng thái quan trọng.

Ý tưởng của Apple liên quan đến một bề mặt mờ hoặc các lỗ nhỏ trên nút khóa mà ánh sáng có thể xuyên qua. Mục đích chính của tính năng này là giúp người dùng xác định vị trí khóa dễ dàng hơn. Khi khóa cần được tìm thấy, nó sẽ sáng lên, hướng dẫn tay người dùng đến đúng vị trí. Khi lưỡi dây an toàn được lắp đúng cách, đèn sẽ tắt, cho biết dây an toàn đã được thắt chặt.

Sự chú ý của Apple đến từng chi tiết vượt ra ngoài việc chèn khóa trước đây. Khi xe dừng lại và tắt máy, đèn LED trên khóa sẽ sáng trở lại. Tính năng bổ sung này nhằm mục đích cung cấp cho hành khách một gợi ý trực quan, nhắc nhở họ tháo dây an toàn trước khi ra khỏi xe.

Sự thay đổi sẽ giúp trải nghiệm thắt dây an toàn tốt hơn.

Để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn hiện có, bằng sáng chế của Apple mô tả đèn báo LED có màu đỏ. Lựa chọn màu sắc này phù hợp với tiêu chuẩn ngành hiện tại dành cho các nút màu đỏ trên khóa dây an toàn trên các phương tiện hiện đại. Bằng cách tuân thủ các quy ước này, thiết kế của Apple tích hợp liền mạch với bối cảnh ô tô hiện có.

