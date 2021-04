Apple lặng lẽ công bố phụ kiện mà nhiều người dùng iPhone chờ đợi

Thứ Sáu, ngày 23/04/2021 08:00 AM (GMT+7)

Nếu là người đã làm việc với rất nhiều cáp iPhone bị hỏng, chắc chắn người dùng sẽ rất vui khi thấy phụ kiện vừa được Apple giới thiệu.

Đã có nhiều tin đồn cho biết Apple đã khắc phục sự cố cáp sạc iPhone trong quá khứ khi ra mắt iPhone 12, vốn chứng kiến sự loại bỏ của bộ sạc và tai nghe EarPods khỏi hộp bán lẻ. Cụ thể, đó là một cáp USB-C to Lightning dạng bện với hứa hẹn chắc chắn hơn so với kiểu ban đầu. Tuy nhiên, cuối cùng điều đó đã không xảy ra khi tất cả các mẫu iPhone 12 đều không đi kèm cáp này trong hộp.

iPhone 12 và 12 mini màu Tím không đi kèm cáp USB-C to Lightning mới.

Tiến đến sự kiện “Spring Loaded” mới đây, Apple đã công bố nhiều sản phẩm mới, và người dùng có thể sẽ tìm thấy một vài bất ngờ thú vị từ nhà sản xuất iPhone. Công ty đã mang lại tính năng sạc MagSafe cho Mac bằng cách thêm một đầu nối nguồn từ tính vào iMac mà không thực sự gọi nó là MagSafe. Apple cũng tiết lộ rằng bộ sạc iMac sẽ có “sợi cáp màu dài 2 mét được dệt đẹp mắt”. Đó dường như là loại cáp mà nhiều người đã mong đợi cho iPhone, nhưng nó lại đi kèm với một sản phẩm không phải ai cũng mua. Dù sao, ít nhiều thì Apple cũng có cáp USB-C to Lightning dệt của riêng mình. Người dùng chỉ cần mua nó với một iMac 24 inch mới có giá khởi điểm từ 1.299 USD.

Apple không đề cập đến cáp USB-C to Lightning mới đi kèm với iMac nói trên ở bất kỳ đâu trong thông cáo báo chí hoặc trên trang sản phẩm của iMac. Và người dùng sẽ không tìm thấy nó để mua trong phần phụ kiện iPhone của cửa hàng trực tuyến vào lúc này. Nhưng hãy truy cập trang đặt hàng iMac, cuộn xuống và sẽ thấy phần “Có gì trong hộp” (What’s in the Box) hiển thị trên mỗi trang đặt hàng sản phẩm. Hộp iMac 24 inch bao gồm dây nguồn và bộ chuyển đổi tất cả trong một, Magic Mouse, cáp USB-C to Lightning và Magic Keyboard như trong hình ảnh.

Trang thông báo những phụ kiện trong hộp iMac 24 mới.

Nội dung hộp bán lẻ của iMac hầu như không gây ngạc nhiên, nhưng cáp USB-C to Lightning đó trông rất giống loại cáp bện được đồn đại cho iPhone 12.

Xét cho cùng, Apple đã sản xuất cáp Lightning dệt của riêng mình, một loại cáp rất có thể sạc iPhone. Lý do nó nằm trong hộp iMac là người dùng cần cáp đặc biệt này để sạc lại Magic Keyboard và Magic Mouse. Và cáp dệt phù hợp với màu sắc của iMac, giống như dây nguồn. Nhưng nếu là chủ sở hữu iPhone, cáp bện cũng có thể trở thành cáp sạc mới để sạc không dây.

Mặc dù Apple không đề cập đến cáp trong sự kiện hoặc trong các tài liệu báo chí, nhưng có vẻ như cáp cuối cùng sẽ có sẵn để mua như một phụ kiện iPhone độc ​​lập. Dĩ nhiên đó chỉ là suy đoán. Tương tự, Magic Keyboard mới với Touch ID hiện tại chỉ xuất xưởng với các iMac đắt tiền hơn, mặc dù nó cũng hoạt động với iPad và các máy Mac khác. Ít nhất tại thời điểm này, người dùng không thể mua riêng bàn phím đó.

Cáp Lightning dệt là độc quyền cho iMac ngay bây giờ và người dùng sẽ không tìm thấy nó trong hộp của iPad Pro mới hoặc đi kèm với iPhone 12 màu tím mới.

