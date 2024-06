Apple đang khiến người dùng sử dụng iPhone... ít hơn?

Hội nghị các nhà phát triển WWDC 24 đã kết thúc nhưng iOS 18 với tính năng Apple Intelligence vẫn chưa xuất hiện trên iPhone. Khi hệ điều hành được cập nhật với các tính năng mới dựa trên AI được ra mắt vào cuối năm nay, chúng có thể khiến iFan sử dụng iPhone ít hơn.

Đây là một tính năng tiện ích. Điều đặc biệt là thông qua AI, người dùng điện thoại sẽ có thể nhận được nhiều giá trị hơn và làm được nhiều việc hơn với… ít thời gian sử dụng thiết bị hơn.

Đó là những gì CEO Apple - Tim Cook và YouTuber nổi tiếng - Marques Brownlee đã thảo luận trong một video gần đây.

Ảnh minh họa.

Tim Cook đã đi sâu vào cách tiếp cận AI của Apple, nhấn mạnh sự tích hợp vào các thiết bị hàng ngày như Apple Watch và iPhone. Trọng tâm của Apple vẫn là các lợi ích lấy người dùng làm trung tâm, chẳng hạn như phát hiện sự cố và theo dõi sức khỏe, nhấn mạnh quyền riêng tư là nguyên tắc cốt lõi.

Tại một thời điểm, cuộc thảo luận đề cập đến tương lai của điện thoại thông minh và đề cập tới nội dung: "Thời gian sử dụng thiết bị ít hơn, giá trị cao hơn".

Ông Cook đã hình dung ra một tương lai nơi các công cụ AI thông minh hơn đồng nghĩa với việc người dùng dành ít thời gian hơn cho điện thoại của họ. Điều này phù hợp với các sáng kiến ​​của Apple như chế độ Screen Time và Focus, được thiết kế để giúp người dùng quản lý thời gian sử dụng ứng dụng trên thiết bị.

Hơn nữa, ông Cook lập luận rằng, AI không phải là một lĩnh vực mới đối với Apple nhưng đã trở thành một phần không thể thiếu trong các sản phẩm của công ty từ rất lâu, trước khi có tin đồn xung quanh generative AI hiện nay. Các tính năng như phát hiện ngã và giám sát Afib trên Apple Watch được điều khiển bởi học máy - machine learning.

Ảnh minh họa.

Ông cho biết, triết lý AI của Apple là làm cho công nghệ trở nên vô hình nhưng vẫn được tích hợp sâu, vì vậy người dùng không cần phải tương tác một cách có ý thức với AI mà được hưởng lợi từ sự tích hợp liền mạch của chúng vào các ứng dụng và dịch vụ.

Lãnh đạo của Apple cũng khẳng định, "Điện toán đám mây riêng" của công ty sẽ đảm bảo quá trình xử lý dữ liệu sẽ diễn ra an toàn trên thiết bị hoặc thông qua đám mây riêng của Apple, giảm thiểu nguy cơ lộ dữ liệu. Cách tiếp cận này rất quan trọng, giúp duy trì lòng tin của người dùng, đặc biệt khi công nghệ AI yêu cầu các phép tính phức tạp hơn và thường được xử lý bên ngoài thiết bị.

Những chiếc iPhone nào sẽ nhận được Apple Intelligence?

Tất nhiên, không phải tất cả iPhone đều giống nhau.

Đó là vì iPhone 15 và iPhone 15 Plus không thể hỗ trợ Apple Intelligence. Mặt khác, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max (và dòng iPhone 16 sắp ra mắt) sẽ hỗ trợ tất cả các tính năng mới dựa trên AI.

iPhone 15 và iPhone 15 Plus có DRAM 6GB trong khi chip A17 Pro (cung cấp sức mạnh cho iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max) đều có DRAM 8GB. Do đó, iPhone 15 và iPhone 15 Plus không nhận được Apple Intelligence, không giống như iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]