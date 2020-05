Apple báo cáo doanh thu quý 1: Tăng trưởng bất chấp Covid-19

Thứ Bảy, ngày 02/05/2020 13:30 PM (GMT+7)

Vào ngày 30/04 vừa qua, Apple đã chính thức công bố báo cáo doanh thu quý 1/2020, cho thấy sự tăng trưởng bất chấp dịch COVID-19.

Sau một vài tháng hỗn loạn do đại dịch COVID-19, Apple đã báo cáo doanh thu 58,3 tỷ USD trong quý 1 năm 2020, đánh bại ước tính của Wall Street Journal với một biên độ lớn.

Bộ ba iPhone 11 Pro, iPhone 11 và iPhone 11 Pro Max.

Theo đó, tổng doanh thu của công ty tăng 1% so với quý 1 năm 2019 - 58 tỷ USD. Tuy nhiên, mức doanh thu 58,3 tỷ USD của Apple vẫn nằm ở dưới mức dự báo ban đầu, từ 63 - 67 tỷ USD vào tháng 1, sau đó công ty đã nhanh chóng sửa đổi dự đoán này do tác động của COVID-19 đối với doanh nghiệp.

Dịch vụ và thiết bị đeo "lên ngôi"

CEO Apple – Tim Cook cho hay: "Bất chấp những tác động chưa từng có của COVID-19 tới toàn cầu, chúng tôi tự hào báo cáo Apple vẫn đạt mức tăng trưởng trong quý, được thúc đẩy bởi doanh số kỷ lục mọi thời đại và kỷ lục hàng quý về Dịch vụ và Thiết bị đeo (Wearabled).”

Nhà lãnh đạo này cũng khẳng định: "Trong tình trạng khó khăn này, người dùng của chúng tôi phụ thuộc vào các sản phẩm của Apple theo những cách mới để duy trì kết nối, thông tin, sáng tạo và hiệu quả. Chúng tôi luôn có động lực và cảm hứng để không chỉ đáp ứng những nhu cầu này theo những cách sáng tạo, mà còn tiếp tục hỗ trợ sức khoẻ toàn cầu. Đó là hàng chục triệu chiếc khẩu trang và tấm che được chúng tôi tuỳ chỉnh đã được gửi cho các chuyên gia y tế trên khắp thế giới, hàng triệu USD quyên góp cho các tổ chức như Công dân toàn cầu và Quỹ thực phẩm của Mỹ. "

Doanh thu và biên lợi nhuận gộp quý 1/2020 và quý 1 các năm khác.

Chi phí hoạt động trong quý 1 của Apple là 9,5 tỷ USD, dưới mức dự đoán 9,6 - 9,7 tỷ USD. Biên lãi gộp trong quý đạt 38,4%, nằm giữa mức dự báo ( 38 -39%). Lợi nhuận đạt 11,3 tỷ USD trong quý.

Trước khi kết quả được công bố, WSJ đã ước tính doanh thu của Apple sẽ rơi vào khoảng 54,5 tỷ USD, với lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu là 2,26 USD. Thực tế, thu nhập trên mỗi cổ phiếu của Apple trong quý cao hơn mức này - 2,55 USD.

Doanh thu và lợi nhuận ròng quý 1 năm 2020 và quý 1 các năm khác.

Dòng sản phẩm iPhone đã mang về cho “Nhà Táo” 28,96 tỷ USD trong quý, giảm so với cùng kỳ năm trước - 31 tỷ USD. Doanh thu của máy tính Mac ở mức 5,4 tỷ USD, giảm nhẹ so với 5,5 tỷ USD của quý 1 năm ngoái. Ngoài ra, doanh thu iPad trong 3 tháng đầu năm chỉ đạt 4,4 tỷ USD, giảm so với 4,9 tỷ USD một năm trước.

Danh mục "Thiết bị đeo, Home và phụ kiện" đạt 6,3 tỷ USD, tăng mạnh so với mức 5,1 tỷ USD trong quý 1 năm 2019. Mặt khác, ngành dịch vụ tiếp tục là một nguồn tăng trưởng mạnh mẽ của Apple, doanh thu đạt 13,4 tỷ USD.

Nguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/apple-bao-cao-doanh-thu-quy-1-tang-truong-bat-chap-covid-19-1084217...Nguồn: http://danviet.vn/dien-thoai/apple-bao-cao-doanh-thu-quy-1-tang-truong-bat-chap-covid-19-1084217.html