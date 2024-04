7 tin đồn về iPhone 16, iFan nhất định phải biết

Tháng 9 này, Apple sẽ ra mắt dòng iPhone 16. Hiện tại, hàng loạt tin đồn về chúng đã xuất hiện. Vậy công chúng có thể chờ đợi những gì về các flagship này?

Ảnh concept iPhone 16 Series.

Dưới đây là tất cả các tính năng được đồn đoán của dòng iPhone 16 theo tổng hợp từ Phone Arena:

1. Kích thước lớn hơn, màn hình lớn hơn

Một trong những tin đồn hấp dẫn nhất về iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max là kích cỡ màn hình lớn hơn. iPhone 16 Pro sẽ có màn hình 6,3 inch (tăng từ kích cỡ 6,1 inch trên iPhone 15 Pro) trong khi iPhone 16 Pro Max sẽ bỏ màn hình 6,7 inch để chuyển sang màn hình 6,9 inch.

iPhone 16 Pro Max sẽ có màn hình 6,9 inch.

Apple sẽ đạt được khả năng mở rộng màn hình này nhờ sự kết hợp của nhiều thay đổi quan trọng. Cả iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ cao hơn và rộng hơn một chút so với bản tiền nhiệm và cũng sẽ có viền mỏng hơn nhiều.

Tuy nhiên, iPhone 16 và iPhone 16 Plus sẽ không có màn hình lớn hơn và kích thước của chúng cũng không thay đổi.

Tất nhiên, màn hình lớn hơn với cùng một kiểu dáng luôn là một kịch bản đáng hoan nghênh đối với người dùng. Hiếm khi iPhone ghi điểm về kích thước màn hình.

2. Nút chụp mới

Sau khi đưa Nút hành động lên dòng iPhone 15, Apple sẽ thêm các nút Chụp vào iPhone của mình. Dự đoán, các mẫu iPhone 16 sẽ đều có nút Chụp điện dung mới, được đặt ở cạnh phải của điện thoại, bên dưới nút nguồn.

Nút này sẽ cho phép người dùng truy cập nhanh vào camera từ mọi nơi, zoom bằng thao tác vuốt và chụp ảnh hoặc quay video chỉ bằng một cú chạm.

3. Nâng cấp và thay đổi camera

Về camera, tất cả các mẫu iPhone 16 sẽ đều có điểm nâng cấp.

Cả iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ có camera góc siêu rộng 48MP mới. Camera này sẽ có kích thước nhỏ hơn nhưng cảm biến có kích thước lớn hơn, giúp cải thiện hiệu suất ánh sáng yếu và chất lượng hình ảnh tổng thể.

Cặp iPhone 16 tiêu chuẩn sẽ có camera sau xếp dọc.

Mặt khác, iPhone 16 Pro sẽ có camera tele của iPhone 15 Pro Max. Camera này mang lại khả năng zoom quang 5X, một "bước nhảy vọt" so với ống kính tele zoom 3X trên tất cả các mẫu iPhone Pro trước đây.

Mặt khác, iPhone 16 và iPhone 16 Plus sẽ không có bất kỳ nâng cấp lớn nào về phần cứng. Thay đổi quan trọng nhất có thể là cách căn chỉnh camera dọc mới, cho phép hai thiết bị quay video không gian - tương thích với kính Apple Vision Pro.

4. Pin lớn hơn và tuổi thọ pin tốt hơn

Theo những tin đồn mới nhất, iPhone 16 Pro Max sẽ có pin 4.676mAh (lớn hơn một chút so với pin 4.422mAh trên iPhone 15 Pro Max). Trong khi đó, iPhone 16 Pro nhỏ hơn cũng sẽ có viên pin có dung lượng lên tới 3.355mAh (tăng từ viên pin 3.274 mAh trên iPhone 15 Pro).

Tiếp đó, iPhone 16 sẽ được trang bị viên pin 3.561mAh, tăng từ viên pin 3.349mAh trên iPhone 15. Tuy nhiên, iPhone 16 Plus sẽ chỉ có pin 4.006mAh, nhỏ hơn gần 10% so với pin 4.383mAh bên trong iPhone 15 Plus.

Nếu các tin đồn chính xác, hầu hết các mẫu iPhone 16 sẽ có thời lượng pin tốt hơn nhiều. Thêm nữa, hiệu quả sử dụng năng lượng nhờ chip nhanh hơn cũng góp phần giúp các mẫu iPhone mới có thời lượng pin dài hơn.

5. Chip 3nm đầu tiên trên phân khúc smartphone

Theo nhiều tin đồn, dòng iPhone 16 có thể được cung cấp sức mạnh bởi cùng một con chip, Apple A18 Pro - sắp ra mắt. Đây sẽ là chip 3nm thế hệ thứ hai của Apple, được sản xuất trên quy trình 3NE của TSMC. Các chip mới sẽ có hiệu suất và năng suất tốt hơn.

6. AI trên thiết bị + iOS 18

Dòng iPhone 16 đang đặt cược vào AI dù đến muộn hơn so với Google, Microsoft, OpenAI và hầu hết các "đối thủ" cạnh tranh. Công ty sẽ phải nhanh chóng bắt kịp và thể hiện nỗ lực to lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

iOS 18 sẽ tích hợp nhiều tính năng AI.

Với AI, Siri sẽ tốt hơn nhiều, các cải tiến về hình ảnh và video sẽ được hỗ trợ bởi AI, các đề xuất thông minh và nhận dạng hình ảnh theo ngữ cảnh có thể sẽ xuất hiện trên iPhone 16 Series. Tháng 6 này, Apple sẽ trình làng iOS 18 - tập trung nhiều vào AI.

Hầu hết các tính năng AI được xử lý trên nền tảng đám mây của iOS 18 sẽ có trên tất cả các iPhone đủ điều kiện (iPhone Xs trở lên). Dù vậy, nhiều khả năng, chỉ dòng iPhone 16 mới có thể hưởng lợi từ các tác vụ AI mạnh mẽ hơn.

7. Wi-Fi trên máy bay nhanh hơn

Toàn bộ dòng iPhone 16 sẽ hỗ trợ Wi-Fi 7. Chuẩn không dây mới sẽ cho phép truyền dữ liệu nhanh hơn đáng kể, cung cấp tốc độ truyền dữ liệu hơn 40 Gbps, tăng gấp 4 lần so với Wi-Fi 6E của thế hệ iPhone 15 hiện tại.

Vỏ bảo vệ của dòng iPhone 16.

Wi-Fi nhanh hơn sẽ là một bản nâng cấp tuyệt vời cho dòng iPhone 16. Tuy nhiên, người dùng sẽ cần có bộ định tuyến Wi-Fi 7 để được hưởng lợi từ việc nâng cấp này.

Kết luận

Mặc dù còn vài tháng nữa dòng iPhone 16 mới ra mắt nhưng công chúng đã rất hào hứng về chúng. Dự kiến, iPhone 16 Series sẽ là những phiên bản nâng cấp lớn và thú vị. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm tin tức về chúng trong các tin bài tiếp theo.

Nguồn: [Link nguồn]