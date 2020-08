5G khiến iPhone đội giá đến 3,13 triệu đồng, Apple đã có giải pháp

Chủ Nhật, ngày 23/08/2020 09:00 AM (GMT+7)

Nhà phân tích Ming-chi Kuo của TF Securities vừa đưa ra nhận xét về cách Apple có thể đảm bảo mức giá iPhone 12 “tương tự năm ngoái” dù thành phần 5G khá đắt đỏ.

Theo ông Kuo cho biết, để cắt giảm chi phí cho phần cứng trên iPhone 12, Apple sẽ áp dụng công nghệ pin rẻ hơn và ít phức tạp hơn không chỉ cho các thiết bị được gọi là “iPhone 12” và “iPhone 12S” mà còn có cả “AirPods 3”.

Bắt đầu với gia đình iPhone 12 được chờ đợi của năm nay, ông Kuo cho biết trong một lưu ý rằng Apple sẽ giảm số lượng các lớp bảng mạch pin cứng và ép các thành phần tế bào hoạt động vào một không gian có diện tích nhỏ hơn. Điều này được cho là sẽ giúp cắt giảm đơn giá pin trung bình xuống thấp hơn từ 40% đến 50% so với iPhone 11. Trong khi đó với “iPhone 12S” ra mắt năm 2021, Apple sẽ loại bỏ bo mạch cứng Rigid-Flex để chuyển sang một cấu trúc linh hoạt giúp giảm giá từ 30% đến 40% chi phí pin trên “iPhone 12”.

Cũng theo Kuo, Apple đang tìm cách bù đắp cho việc nâng cấp lên 5G tốn kém. Nhà phân tích chốt chi phí nâng cấp lên các công nghệ Sub-6 GHz và mmWave lần lượt là 75 USD đến 85 USD và 125 USD đến 135 USD, tức tối đa lên đến 3,13 triệu đồng. Chiến lược này giúp giữ ổn định giá tiêu dùng trong quá trình chuyển đổi sang 5G.

Hồ sơ pháp lý được phát hiện vào tháng 7 cho thấy iPhone 2020 của Apple sẽ tích hợp pin với dung lượng giảm nhẹ so với dòng iPhone 11. Tùy thuộc vào kích thước thiết bị, các pin năm nay được cho là có dung lượng 2.227mAh, 2.775mAh và 2.815mAh, so với 3.110mAh cho iPhone 11 và 3.190mAh cho iPhone 11 Pro. Nâng cấp duy nhất có thể nằm ở pin 3.687mAh có trên “iPhone 12 Pro Max” 6,7 inch, với thông số kỹ thuật làm cho nó có dung lượng lớn hơn một chút so với 3.500 mAh có trên iPhone 11 Pro Max.

Kuo cho biết thêm rằng Apple sẽ thực hiện các động thái tương tự với dòng sản phẩm AirPods của mình. Công ty được dự đoán sẽ từ bỏ công nghệ PCB của pin trên AirPods thế hệ thứ hai để chuyển sang thiết kế theo gói hệ thống (SiP) sẽ ra mắt với mẫu thế hệ thứ ba vào nửa đầu năm 2021. Các tế bào pin của thiết bị mới sẽ giúp giảm chi phí trung bình, với mức giảm 25% đến 35% trong nửa cuối năm 2020.

Apple được cho là sẽ ra mắt 4 mẫu iPhone 12 vào mùa thu năm nay. Các mẫu iPhone 12 5,4 inch và 6,1 inch giá cả phải chăng hơn được đồn đại sẽ có màn hình OLED, camera kép, bộ xử lý A14 Bionic và khung nhôm, trong khi các thiết bị cầm tay hàng đầu iPhone Pro 6,1 inch và 6,7 inch có thêm màn hình nâng cấp, máy ảnh phụ và mẫu iPhone 12 Pro Max lớn nhất có thêm cảm biến LiDAR. Tất cả iPhone 2020 đều đi kèm kết nối 5G.

