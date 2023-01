4 thứ khiến iFan “đứng lên ngồi xuống” trong năm 2023

Vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023, Apple đã lặng lẽ ra mắt tổng cộng 6 thiết bị mới. Dự kiến, những tháng còn lại của năm 2023 sẽ là khoảng thời gian khá ảm đạm đối với người hâm mộ “Nhà Táo” và các kế hoạch của công ty trong tương lai.

Bộ tứ iPhone 14.

Vậy đâu sẽ là những thiết bị được Apple công bố trong năm nay?

Tai nghe VR/AR của Apple: Bình minh của kỷ nguyên mới

Đây là sản phẩm duy nhất của Apple khiến các chuyên gia công nghệ hào hứng vào năm 2023. Chiếc tai nghe sắp ra mắt của Apple (sẽ có tên là The The Reality Pro) có thể làm rung chuyển bối cảnh Thực tế ảo - VR/ Thực tế tăng cường - AR.

Tai nghe AR/ VR đầu tiên sẽ được ra mắt trong năm nay.

Tuy nhiên, có hai lưu ý lớn:

Thứ nhất, tai nghe của Apple sẽ rất đắt… theo tiêu chuẩn của Apple. Với mức giá dự kiến là trên 3000 USD (tương đương 70,4 triệu đồng), thiết bị khó có thể thu hút sự chú ý của những người mua chưa đầu tư nghiêm túc vào AR/VR. Ngoài ra, các sản phẩm thế hệ đầu tiên thường có nhiều vấn đề, điều này sẽ hạn chế hơn nữa sức hấp dẫn của tai nghe. Đây có lẽ là lý do chính khiến Apple sẽ bán tai nghe Reality Pro với số lượng khiêm tốn.

Thứ hai, công ty có trụ sở tại Cupertino đang nghiên cứu một phiên bản kế nhiệm giá phải chăng hơn. Do đó, sản phẩm tai nghe năm nay sẽ chỉ là bản thử nghiệm, tinh chỉnh các sản phẩm VR/AR trong tương lai.

iPhone 15 Series: Bản cập nhật hay “Bước nhảy vọt”?

Bất chấp cho việc Apple đẩy mạnh VR/AR, xét cho cùng, iPhone vẫn chiếm hơn một nửa tổng doanh thu của “Táo Khuyết”.

iPhone 14 Pro.

Câu hỏi đặt ra là liệu dòng sản phẩm này có thành công vào năm 2023 hay không?

iPhone 15 còn hơn nửa năm nữa mới ra mắt nên còn quá sớm để dự đoán về chúng. Tuy nhiên, dựa trên các tin đồn, cặp iPhone 15 và iPhone 15 Plus tiêu chuẩn sẽ có vết cắt Dynamic Island. Dự kiến, Apple đang tìm cách để loại bỏ Dynamic Island càng sớm càng tốt. Do đó, việc triển khai thiết kế này cho iPhone 15 và iPhone 15 Plus là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, một sự thật rõ ràng là Apple đang tập trung nhiều hơn vào những chiếc iPhone “Pro” của mình. Năm nay, khoảng cách giữa iPhone 15 Pro và iPhone 15 Ultra sẽ còn lớn hơn.

Ngoài ra, hai mẫu iPhone 15 Pro cao cấp sẽ có chip A17 3nm, giúp tăng cường về cả hiệu suất và thời lượng pin.

iPad và Apple Watch: Những thứ bị bỏ lại phía sau

Ngoài những chiếc iPhone 15 vào tháng 9, Apple hầu như “bỏ rơi” các dòng sản phẩm khác của mình. Dòng iPad đặc biệt bị ảnh hưởng nặng nề bởi hướng đi mới của công ty.

Thực tế, bổ sung mới thú vị nhất cho hệ sinh thái iPad là bàn phím Magic Keyboard Folio. Cho đến nay, đây là bàn phím độc quyền có nhiều chức năng nhất do Apple cung cấp… nhưng chúng chỉ tương thích với iPad cấp thấp.

Dòng iPad sẽ không có nhiều nâng cấp trong năm nay.

Do hầu hết các nguồn tin đều tuyên bố sẽ không có mẫu iPad nào được nâng cấp lớn vào năm 2023 nên nhiều khả năng Apple sẽ để dòng máy tính bảng của mình trong tình trạng lấp lửng cho đến năm 2024. Sau đó là thời điểm công nghệ màn hình OLED sẽ được áp dụng trên iPad.

Apple Watch cũng khó có thể thay đổi nhiều vào năm 2023. May mắn hơn, không giống như iPad, Apple Watch hiện đang ở trạng thái khá tốt. Cả ba mẫu Apple Watch năm 2022 đều là những thiết bị tuyệt vời.

Apple Watch.

Tóm lại, năm 2023 sẽ là thời điểm trì trệ đối với iPad, Apple Watch và thậm chí cả máy Mac của Apple. iFan sẽ phải chờ đợi kỳ tích vào năm 2024.

Kết luận

Nếu là người đam mê công nghệ, năm 2023 vẫn là một năm đầy thú vị của Apple với tai nghe Reality Pro. Tuy nhiên, nếu không thể chi đậm cho tai nghe VR/AR hoặc iPhone 15 Ultra, năm 2023 sẽ là năm không mấy ấn tượng với các iFan.

