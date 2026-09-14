Nhà thiếu nắng nên trồng loại cây này, vị trí vàng giúp cây xanh tươi, gia chủ ngủ ngon mỗi đêm

Những loại cây phong thủy nên trồng trong nhà

Cây đại phú gia

Cây đại phú gia tượng trưng cho sự phú quý, tiền tài và phát lộc. Trồng cây này trong nhà không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn mang đến sự may mắn, phát tài, cuộc sống ấm no và thịnh vượng. Hơn nữa, hình dáng thân và lá cây bề thế, vươn cao và xanh mướt quanh năm mang lại sức khỏe và năng lượng dồi dào cho gia chủ.

Hoa oải hương

Theo VTV, cây oải hương có thể điều trị chứng mất ngủ, lo lắng. Hơn nữa, hoa oải hương làm chậm lại nhịp tim, hạ huyết áp, giảm căng thẳng. Các nhà nghiên cứu chứng minh rằng, việc hít mùi từ cây oải hương giúp cho con người an thần và đi vào giấc ngủ sâu.

Cây phú quý

Đây là một trong những loại cây không những dễ chăm sóc mà còn có tác dụng phong thuỷ cực tốt. Cây phú quý có lá xanh mướt rất đẹp, làm sáng bừng không gian hẹp và còn phù hợp với nơi có điều kiện ánh sáng thấp. Đặt cây ở bàn làm việc, góc phòng sẽ mang lại sự may mắn, giàu sang, phú quý như đúng tên gọi của nó.

Đây là một trong những loại cây không những dễ chăm sóc mà còn có tác dụng phong thuỷ cực tốt.

Nhà vừa chật vừa tối hãy trồng những loại cây này

Cây vạn niên được nhiều người sử dụng trong việc trang trí nhà cửa, góc làm việc… để tạo một không gian xanh và môi trường tràn đầy sức sống.

Với tác dụng lọc không khí được sạch sẽ, cây vạn niên là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình. Ngoài ra, vạn niên thanh giúp người trồng có được cảm giác thoải mái, dễ chịu, tăng cao hiệu quả làm việc.

Cũng theo VTC News, trong phong thuỷ, vạn niên thanh là một trong số những loại cây đem lại sự may mắn, thịnh vượng cho gia chủ. Vì vậy, loại cây này được dùng để làm quà biếu vào mỗi dịp đặc biệt như năm mới, báo hỷ, mừng tuổi… với mong ước cầu cho gia chủ được may mắn, sung túc.

Cây vạn niên được nhiều người sử dụng trong việc trang trí nhà cửa, góc làm việc… để tạo một không gian xanh và môi trường tràn đầy sức sống.

Cây vạn niên thanh đỏ mang lại sự sung túc. Trong hôn nhân, cây vạn niên thanh đỏ là cầu chúc như ý, trong lễ mừng thọ là để chúc sống lâu.

Vị trí trồng cây trong nhà cực tốt mang lại tài lộc

Thông tin trên Báo Giáo dục và Thời đại, chuyên gia phong thủy Phùng Phương cho biết, trong sự vận dụng phong thuỷ, phối nhập tiểu cảnh, cây cối thường được dùng để nâng cao vượng khí, hoá giải tà khí, gia tăng sinh khí cho ngôi nhà. Mỗi loại cây khác nhau đặt ở các vị trí khác nhau sẽ mang ý nghĩa và tác dụng riêng.

Phía Nam thuộc hành Hỏa, nên nếu gia chủ muốn trồng cây tại đây, cần chọn những loại cây có hoa trái màu đỏ hoặc trồng cây trong chậu màu đỏ. Ví dụ như lan hồ điệp, hoa phong tiêu, cây lựu, trạng nguyên, hồng môn, ớt đỏ.

Phía Nam là khu vực vượng Hỏa, nhiều dương khí nhất trong ngôi nhà. Gia chủ khi bài trí tại khu vực này có thể trang hoàng bằng đèn nến. Vì phía Nam thuộc hành Hỏa, nên nếu gia chủ muốn trồng cây tại đây, cần chọn những loại cây có hoa trái màu đỏ hoặc trồng cây trong chậu màu đỏ. Ví dụ như lan hồ điệp, hoa phong tiêu, cây lựu, trạng nguyên, hồng môn, ớt đỏ.

Phía Tây và Tây Bắc trong nhà mang hành Kim, rất phù hợp để trồng các loại cây có hoa trái màu vàng. Gia chủ có thể lựa chọn các cây như cây phát tài, sơn trúc, hoa loa kèn vàng, điệp vàng. Đặc biệt phía Tây Bắc còn là hướng của thiên môn, tức cửa trời, thuộc cung Càn trong nhà, đại diện cho sự cao quý, uy quyền.

Nếu gia chủ đặt cây xanh vào các khu vực tốt, thì khi các thành viên trong gia đình sinh hoạt tại khu vực này, sẽ tạo nên những xáo động trong không khí, tác động tới các tán lá của cây, từ đó khuấy động và phát huy mạnh mẽ năng lượng tốt tại các khu vực này. Các bạn hãy dựa vào vị trí mà mình đang muốn bày cây xanh để lựa chọn loại cây phù hợp, góp phần chiêu tài lộc, quý nhân, cải biến vận trình của gia đình một cách tốt nhất.

Hướng dẫn cách đặt cây cảnh phong thủy

Các loại cây cảnh phong thủy luôn được coi là một phần quan trọng trong việc tạo nên không gian sống thư thái và cân bằng năng lượng trong nhà. Việc lựa chọn cây cảnh phù hợp không chỉ phụ thuộc vào vị trí đặt cây phong thủy trong nhà mà còn phải xem xét đến đặc điểm môi trường sống.

Các loại cây cảnh phong thủy luôn được coi là một phần quan trọng trong việc tạo nên không gian sống thư thái và cân bằng năng lượng trong nhà.

Đối với cây phong thủy trong nhà, chúng có khả năng hút và thanh lọc năng lượng xung quanh, mang lại sự tươi mát và tạo cảm giác thoải mái cho không gian sống. Một số loại cây phù hợp cho nhà bao gồm cây phát tài, cây lưỡi hổ, cây dứa. Mỗi loại cây mang ý nghĩa và tác dụng riêng, như cây phát tài tượng trưng cho sự thịnh vượng và tài lộc, cây lưỡi hổ giúp gia tăng năng lượng dương trong không gian.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.