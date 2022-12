Thu giữ hơn 1 tấn ức vịt và cánh gà đông lạnh không rõ nguồn gốc

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, ngày 1/12/2022, Đội Quản lý thị trường số 22, Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội phối hợp đội 4 Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an TP.Hà Nội và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an quận Bắc Từ Liêm tiến hành kiểm tra đột xuất địa điểm kinh doanh thuộc Hộ kinh doanh Quang Định tại địa chỉ số 483 đường An Dương Vương, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm do ông Vũ Văn Định là chủ kinh doanh.

Số ức vịt đông lạnh bị thu giữ

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang kinh doanh 1 tấn ức vịt đông lạnh và 180kg cánh gà đông lạnh không có hóa đơn chứng từ, không có căn cứ xác định nguồn gốc nơi sản xuất hoặc xuất xứ hàng hóa là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm theo giá niêm yết của cơ sở là: 37.200.000 đồng.

Lô hàng vi phạm có giá trị 37.200.000 đồng. Mức phạt tiền là 25.000.000 đồng, đồng thời buộc tiêu hủy 1.180 kg ức vịt và cánh gà đông lạnh. Đội Quản lý thị trường số 22 đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra số hàng vi phạm

Trước đó, vào đầu tháng 10/2022, Phòng 6, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội triệt phá một kho hàng thực phẩm đông lạnh với quy mô cực lớn tại địa bàn huyện Mê Linh, Hà Nội.

Bên trong các thùng hàng chủ yếu chứa các sản phẩm thực phẩm đã qua sơ chế như chân gà, móng lợn, dê muối và nhiều đùi lợn muối Tây Ban Nha… Một điểm chung là tất cả sản phẩm đều có xuất xứ ở nước ngoài và đều là lô hàng 3 không: không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc, không có giấy kiểm dịch và không được cấp phép nhập khẩu theo quy định. Về cảm quan khó phát hiện ra là thực phẩm bẩn nhưng trên tem mác cho thấy nhiều thực phẩm đã hết hạn từ 1 năm, thậm chí là gần 2 năm.

