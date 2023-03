Tận mắt thấy "sanh dáng long" cổ thụ, giá 1,2 tỷ chủ cây chưa gật đầu

Ngày nay, nhiều người thích mua cây cảnh để trang trí trong nhà. Trong suy nghĩ của mọi người, cây xanh trong nhà không chỉ đơn giản là làm đẹp môi trường mà còn có ý nghĩa đặc biệt về mặt phong thủy.

Cây sanh cổ dáng long của đại gia An Giang có bông tán tự nhiên, tượng trưng cho cốt cách tao nhân, vẻ đẹp cao sang mà người đời thường mơ ước. Ảnh: Báo VTC News.

Theo VTC News, vừa qua cây sanh cổ dáng long hơn tỷ đồng độc đáo ở hội chợ cây cảnh thu hút người đến xem. Để sở hữu cây cảnh tuyệt phẩm này, chủ nhân của cây cảnh quý đã phải dày công chăm sóc rất tỉ mỉ và cẩn thận. Hàng ngày, nó được tỉa cành lá để đảm bảo những lá hư bị sâu ăn không làm ảnh hưởng đến thế cây.

Thế của cây sanh cổ tiền tỷ gồm hai cây cùng gốc, nhưng một cây cao một cây thấp, rễ xòe ra theo chân thú.

Những người chơi cây cảnh lâu năm cho hay, cây sanh cổ này có nét mảnh mai, mềm mại chứ không hoành tráng như những siêu cây bề thế, nhưng lại đòi hỏi cần nhiều công sức trong việc tạo hình để toát lên được sự mạnh mẽ, khỏe khoắn, trường tồn.

Chủ nhân của cây sanh chia sẻ, người chơi cây cảnh sành điệu hay trồng cây cảnh chuyên nghiệp bao giờ cũng phải coi trọng gốc cây vì gốc chính là tâm điểm để tạo nên thế của cây, gốc có to, có khỏe thì cây mới mạnh. Vì thế cây đẹp gốc phải to hơn thân, gốc càng to càng thể hiện cây sống lâu năm. Nếu gốc có nhiều rễ nổi, rễ sum suê càng đẹp.

Cây sanh cổ giá 1,2 tỷ có dáng Long phá cách.

Đặc biệt, cây cảnh dáng long trượng trưng cho tính ôn hòa mềm mỏng nhưng không kém phần oai phong quyền lực. Nhiều người đánh giá tác phẩm hội tụ đủ 4 yếu tố “cổ - kỳ - mỹ - văn” của một cây cảnh đẹp để ngoài sân, với ý nghĩa sâu xa là động viên con người phải sống mạnh mẽ, vươn lên giống như cây bonsai này. Dù ở góc nhìn nào, cây luôn thể hiện được vẻ đẹp kiêu hãnh, mang cốt cách của tao nhân. Đây chính là vẻ đẹp cao sang mà người đời thường mơ ước.

Trước đây, cũng có cây sanh cổ dáng long đẹp nhưng chủ nhân chưa có ý định bán. Được biết, cây sanh này thuộc sở hữu của nghệ nhân Trần Văn Hưng ở Ninh Bình.

Cây sanh dáng long có cành, nhánh xum xuê, rậm rạp, cây phát triển mạnh mẽ đến nỗi trên cành và thân cây phát sinh ra các khối u bướu. Ảnh: Dân Việt.

Nghệ nhân Trần Văn Hưng cho biết trên Dân Việt: "Hiện tại, cây sanh dáng long này tôi chưa có ý định bán, bởi đây là cây sanh "độc nhất vô nhị". Cây gần 100 năm tuổi nhưng khả năng phát triển vẫn còn mạnh mẽ, dáng thế đẹp, dễ trồng, dễ chăm, tán lá tỏa bóng rộng, ít rụng lá, sắc xanh thu hút quanh năm…".

Có niềm đam mê cây cảnh và hơn 30 năm kinh nghiệm, nghệ nhân Trần Văn Hưng chia sẻ: "Cây sanh không kén đất, thậm chí có thể sống trên cả vách đá với điều kiện thiếu nước nhưng cây vẫn tồn tại. Ngoài ra, nhu cầu dinh dưỡng của cây sanh ít, hầu như không cần bón phân, trừ khi trong những giai đoạn muốn thân cây chịu khắc nghiệt, bền bỉ hơn thì bổ sung thêm lân và kali".

Trong thế giới chơi cây cảnh, cây sanh là loại cây nổi tiếng mặc dù rất phổ biến bởi nhiều ưu điểm như: Lá xanh mướt quanh năm đầy sức sống, cây cực khỏe mạnh, phát triển mạnh mẽ, ít sâu bệnh, dễ tạo hình. Thêm vào đó, trong thế giới cây cảnh, cây sanh còn mang hàm ý sự sinh sôi nảy nở, mang đến cho gia chủ tài lộc, thịnh vượng…

