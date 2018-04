Tạm giữ khẩn cấp 5 người vụ cà phê nhuộm than pin dùng làm thực phẩm

Thứ Hai, ngày 23/04/2018 16:55 PM (GMT+7)

Kinh hoàng cà phê nhuộm lõi pin Sự kiện:

Cơ quan điều tra đã đủ bằng chứng khẳng định chủ cơ sở sử dụng đất đá, vỏ cà phê nhuộm than pin thực phẩm.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 23-4, đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, cho biết đến thời điểm này, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã đủ chứng cứ để chứng minh hành vi vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm theo quy định tại điều 317 của Bộ Luật Hình sự.

Đại tá Lê Vinh Quy thông tin vụ tại buổi họp báo

Theo đại tá Quy, chiều nay sẽ khởi tố vụ án, tạm giữ người khẩn cấp đối với 5 đối tượng gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Loan (chủ cơ sở nhuộm tạp chất cà phê với than pin), ông Nguyễn Xuân Bảo (chồng bà Loan) và Ngô Ngọc Sơn (người trực tiếp thực hiện hành vi nhuộm tẩm than pin) và 2 người khác. Cơ quan công an xã tiếp tục chứng minh vụ việc. "Được đưa vào thực phẩm nhưng không phải cà phê" – đại tá Quy cho biết thêm.

Bà Loan và ông Sơn (phải) trao đổi với phóng viên về vụ việc

Chiều cùng ngày, ông Ngô Xuân Lộc, Chánh văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông, cho biết UBND tỉnh cũng đã nhận được chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu cơ quan công an khẩn trương điều tra, khởi tố vụ án liên quan đến việc đại lý thu mua nông sản sử dụng các tạp chất nhuộm than pin.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, thực hiện kế hoạch đấu tranh với tội phạm môi trường và vi phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, từ ngày 15-4 đến ngày 17-4, Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Đắk Nông đã phát hiện tại cơ sở thu mua nông sản do bà Nguyễn Thị Thanh Loan (thôn 13, xã Đắk Wer) đang dùng dung dịch hỗn hợp nước và pin để ngâm, tẩm, nhuộm đen phế phẩm cà phê. Phòng Cảnh sát Môi trường đã phối hợp với ngành chức năng lập biên bản, niêm phong 21,265 tấn phế phẩm cà phê đã ngâm, tẩm nhuộm đen và được đóng bao bì, 40 lít dung dịch, 35kg pin bị đập dẹp, 192kg lõi, nắp và vỏ pin.