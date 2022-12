Tạm giữ 7 tấn tràng trứng gà non đổi màu thâm đen

Theo đó, ngày 12/12/2022, Đội QLTT số 2, Cục QLTT tỉnh Yên Bái phối hợp với Đội phòng ngừa đấu tranh án buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Yên Bái đã tiến hành kiểm tra, khám phương tiện vận tải đối với ô tô tải biển số đăng ký 29H-817.30 do ông Nguyễn Ngọc Dũng (trú tại: Xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) điều khiển, phát hiện trên xe vận chuyển tổng cộng 7.560kg tràng trứng gà non đông lạnh. Ước tính tổng giá trị lô hàng trên 1,1 tỷ đồng.

7 tấn tràng trứng gà non bị cơ quan chức năng phát hiện và tạm giữ. Ảnh: Cục QLTT

Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng hóa trên không có nhãn, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không xác định được nguồn gốc, xuất xứ. Một số sản phẩm đã bị biến đổi màu sắc thâm đen không đúng với bản chất tự nhiên của hàng hóa. Qua đấu tranh, xác định Hà Đình Năm, sinh năm 1983, trú tại: Tổ 23, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai là chủ hàng.

Đội Quản lý thị trường số 2 đã tạm giữ số hàng hóa trên và tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, trình cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

