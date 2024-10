Tập kết hơn 1 tấn mề, trứng gà non, chân, lưỡi vịt... trôi nổi để tuồn vào nhà hàng, quán nhậu

Cơ sở kinh doanh này ở địa chỉ số 20 đường số 2, phường Trường Thọ, TP Thủ Đức, do ông Trần Văn Trị làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, ông Trần Văn Trị không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của 1.296 kg hàng hóa là thực phẩm đông lạnh gồm: 22kg chân vịt; 59kg lưỡi vị, 55kg trứng gà non, 9kg mề gà, 102kg cánh gà và sụn gà, 10kg kê gà, 5kg thỏ nguyên con, 970kg vú heo; 5kg da heo. Tổng giá trị lô hàng là 49.514.000 đồng.

Số thực phẩm đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính và tham mưu Chánh Thanh tra Sở An toàn thực phẩm ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền phạt 35.000.000 đồng, buộc tiêu hủy 1.296 kg hàng hóa là thực phẩm đông lạnh không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thực phẩm bẩn.

Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian tới, để đảm bảo an toàn thực phẩm đối với nguồn hàng thực phẩm chuẩn bị phục vụ người dân trong dịp Tết năm 2025, Sở tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm, lấy mẫu thực phẩm để kiểm nghiệm đánh giá chất lượng, an toàn thực phẩm; kịp thời ngăn chặn thực phẩm không đảm bảo an toàn lưu thông trên thị trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

