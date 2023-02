Phát hiện hơn 9 tấn thực phẩm "bẩn" tại một công ty thực phẩm

Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, ngày 06/02/2023, Công an huyện Tân Yên chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang), Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Yên kiểm tra, phát hiện tại xưởng sản xuất, chế biến thực phẩm của Công ty TNHH thực phẩm MĐ (có địa chỉ tại thôn Bỉ, xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên) do chị D.T.M, sinh năm 1991, trú tại thôn Thọ Đức, xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh là Giám đốc Công ty có hơn 9 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ tại cơ sở.

Qua kiểm tra, phát hiện tại kho lạnh, tủ cấp đông và trên nền nhà của Công ty có 523 thùng chân gà (15kg/thùng), khối lượng là 7.845 kg; 67 khay chân gà đã rút xương (05kg/thùng), khối lượng là 335kg; 13 bao lòng lợn (50kg/bao), khối lượng là 650kg; 06 thùng lòng lợn (50kg/thùng), khối lượng là 300kg; 320kg chân gà đang được các công nhân sơ chế.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, chị D.T.M không xuất trình được bất kỳ hoá đơn, chứng từ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số hàng hoá nêu trên.

Hiện Công an huyện đã bàn giao vụ việc trên cho Đội Quản lý thị trường số 6 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/phat-hien-hon-9-tan-thuc-pham-ban-tai-mot-cong-ty-thuc-pham-1692302072...Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/phat-hien-hon-9-tan-thuc-pham-ban-tai-mot-cong-ty-thuc-pham-169230207223847507.htm