Phát hiện kho chứa hàng trăm máy đo đường huyết giả có sách hướng dẫn sử dụng, thẻ bảo hành đẹp mắt

Cụ thể, đại diện lãnh đạo Cục QLTT TP. Hải Phòng cho biết, sau phát hiện, kiểm đếm, hiện vụ việc đang được chuyển sang cơ quan cảnh sát điều tra – Công an Hải Phòng tiếp tục điều tra.

Vụ việc được phát hiện vào ngày 28/12 trước đó, khi lực lượng chức năng tiến hành khám nơi cất giấu tang vật - Kho chứa hàng của Công ty Cổ phần vật tư trang thiết bị y tế Việt Pháp (số 170 Thư Trung, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng) và phát hiện 200 máy đo đường huyết nhãn hiệu On Call EZ IV; 197 máy đo đường huyết mang nhãn hiệu On Call Plus.

Cận cảnh nhãn mác sản phẩm máy đo đường huyết On Call Plus giả mạo vừa bị lực lượng chức năng phát hiện.

Kèm theo các thiết bị y tế nói trên là tài liệu hướng dẫn sử dụng On Call EZ IV, thẻ quy định bảo hành, bảng quy đổi và đánh giá kết quả đo đường huyết,… và một số thiết bị y tế đều không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Ngoài ra, có 197 sản phẩm là thiết bị đo đường huyết nhãn hiệu On Call Plus đã bị đóng gói, sang mới vỏ bao bì, nhãn mác và các tài liệu đi kèm không được sự đồng ý hay ủy quyền của chủ sở hữu nhãn hàng.

Cận cảnh thẻ bảo hành sản phẩm thiết bị đo đường huyết giả...

...cùng sách hướng dẫn sử dụng.

Vỏ bao bì mới của sản phẩm có ghi thông tin về xuất xứ và mã vạch khác so với vỏ bao bì nguyên bản của sản phẩm.

Dựa trên kết quả thẩm tra xác minh đặc biệt là kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hải Phòng đối với 197 sản phẩm trên có vỏ hộp bao bì, tem nhãn dán trên sản phẩm và các tài liệu đi kèm trong hộp, lực lượng chức năng khẳng định các sản phẩm nói trên là giả.

Ước tính giá trị hàng hóa là 1.156.750.000 đồng.

Hiện, toàn bộ hồ sơ và tang vật đã được Cục QLT thành phố Hải Phòng chuyển giao cho Cơ quan điều tra, Công an thành phố Hải Phòng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/phat-hien-kho-chua-hang-tram-may-do-duong-huyet-gia-co-sach-hu...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/phat-hien-kho-chua-hang-tram-may-do-duong-huyet-gia-co-sach-huong-dan-su-dung-the-bao-hanh-dep-mat-172230204094720842.htm