Nóng nhất trong ngày: Giá vàng lao dốc, tiệm vàng xả hàng; Lõi ngô được bán giá cao ở siêu thị Hàn Quốc

Giá vàng chiều nay 26/5: Lao dốc không phanh, tiệm vàng xả hàng, bất ngờ lượng khách đến mua bán

Chiều 26/5/2025, giá vàng miếng SJC giảm mạnh 2,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2 triệu đồng/lượng (bán ra), niêm yết ở mức 116,5-119 triệu đồng/lượng tại các đơn vị như SJC, Doji, PNJ. Vàng nhẫn giảm ít hơn, với giá 111,5-114,5 triệu đồng/lượng (SJC) và 114,7-117,7 triệu đồng/lượng (Bảo Tín Minh Châu). Chênh lệch mua-bán dao động 2-3 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới giảm còn 3.335,38 USD/ounce (khoảng 104,9 triệu đồng/lượng), khiến vàng trong nước cao hơn 11-14,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng lao dốc

Sáng nay, tại phố Trần Nhân Tông (Hà Nội), cảnh mua bán vàng thưa thớt, chỉ một số cửa hàng đông khách xếp hàng trước giờ mở cửa. Một số tiệm như Phú Quý bất ngờ bán vàng không giới hạn, trong khi Bảo Tín Minh Châu giới hạn 1 lượng vàng miếng SJC và 1 chỉ vàng nhẫn mỗi người. Chị Bùi Thanh Hà (Thanh Xuân, Hà Nội) mua được 1 lượng vàng miếng SJC giá 120 triệu đồng/lượng, còn anh Đoàn Thế (Đống Đa) mua 2 lượng vàng nhẫn giá 115,5 triệu đồng/lượng, tiết kiệm 6 triệu đồng so với giá Bảo Tín Minh Châu.

Người mua vàng sáng nay đến chiều lỗ tới 4 triệu đồng/lượng do giá giảm và chênh lệch mua-bán lớn. Trước đó, ngày 24/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước quản lý chặt thị trường vàng, giảm chênh lệch giá trong nước và thế giới xuống 1-2%. Sau chỉ đạo, giá vàng trong nước đồng loạt giảm, các tiệm vàng cũng ngừng hạn chế bán.

Kiểm tra "kẹo táo thải mỡ bụng" do Ngân Collagen quảng cáo

Ngày 26/5/2025, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu ngành y tế TP HCM và Hà Nội kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm hai sản phẩm “kẹo táo thải mỡ bụng” và “N-collagen Chanh plus” do Trần Thị Bích Ngân (Ngân Collagen) quảng cáo, vì chưa được cấp giấy công bố sản phẩm và xác nhận nội dung quảng cáo. Các sản phẩm này, thuộc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N-Collagen (quận 8, TP HCM), được quảng bá là thực phẩm bổ sung, sản xuất tại Công ty TNHH Dược phẩm Vesco (Đan Phượng, Hà Nội). “Kẹo táo” do Công ty TNHH Hoàng Châu Pharm (Nam Từ Liêm, Hà Nội) chịu trách nhiệm chất lượng, còn “N-collagen Chanh plus” do Công ty TNHH Bequen (Đan Phượng, Hà Nội) đảm bảo.

Ngân Collagen thường xuyên quảng cáo giảm cân trên mạng xã hội, TikTok, sàn thương mại điện tử, cam kết sản phẩm giúp giảm 1-3kg trong 15 ngày, đồng thời kinh doanh kem dưỡng, trị nám, collagen tổ yến. Trước đó, Ngân Collagen tố sản phẩm giảm cân của DJ Ngân 98 kém chất lượng, dẫn đến kiểm tra tương tự với các sản phẩm X1000, X3, X7 Plus, trong đó chỉ X7 Plus có bản công bố được chấp nhận.

Cục An toàn Thực phẩm yêu cầu xác minh quy trình sản xuất, kiểm tra chất cấm, xử lý nghiêm vi phạm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Gần đây, cơ quan chức năng liên tục phát hiện thực phẩm chức năng giả, quảng cáo sai sự thật, gây rủi ro sức khỏe. Kết quả kiểm tra đang được tiến hành, chưa có kết luận cuối cùng.

Thứ "cùi bắp" vứt đầy ngoài ruộng ở Việt Nam được bán ở siêu thị Hàn Quốc, giá hàng trăm nghìn đồng/kg

Lõi ngô, từng bị xem là phế phẩm nông nghiệp ở Việt Nam, nay trở thành mặt hàng giá trị, được bán tại siêu thị Hàn Quốc với giá hơn 100.000 đồng/kg. Trước đây, lõi ngô sau khi tách hạt thường bị vứt bỏ ngoài đồng hoặc bán giá rẻ (dưới 1.000 đồng/kg) làm thức ăn gia súc, củi đốt. Nhờ công nghệ và nhu cầu thị trường, lõi ngô giờ là nguyên liệu tiềm năng trong nhiều ngành công nghiệp.

Lõi ngô được bán ở siêu thị tại Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, lõi ngô được đóng gói để nấu trà bổ dưỡng, giá 37.000 đồng/túi (6 lõi, khoảng 6.000 đồng/lõi). Ở Việt Nam, lõi ngô được dùng làm thực phẩm chức năng nhờ chứa beta-sitosterol, hỗ trợ giảm cholesterol và viêm tuyến tiền liệt. Nước đun từ lõi ngô cải thiện tiêu hóa, sức khỏe răng miệng.

Lõi ngô còn được nghiền nhỏ sản xuất than hoặc thanh nhiên liệu, giá 2.000-3.000 đồng/kg (nguyên bản hoặc nghiền), thành phẩm than lõi ngô giá 11.000 đồng/kg, cháy lâu, không khói, phổ biến ở Sơn La. Ngoài ra, lõi ngô chứa cellulose cao, có thể sản xuất ethanol nhiên liệu sinh học, nhưng hiện chủ yếu dùng hạt ngô do hạn chế kỹ thuật.

Việt Nam bắt đầu xuất khẩu lõi ngô sang Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Một công ty ở Long Biên (Hà Nội) cung cấp hàng trăm tấn lõi ngô nghiền, ép mỗi tháng, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Với nhu cầu tăng, lõi ngô hứa hẹn mang lại giá trị kinh tế cao, từ phế phẩm nông nghiệp thành tài nguyên quan trọng.

Lạm dụng kem chống nắng, một phụ nữ bị gãy xương chỉ vì trở mình trên giường

Một phụ nữ 48 tuổi ở Thành Đô, Trung Quốc, gãy xương chỉ vì trở mình khi ngủ do lạm dụng kem chống nắng và tránh ánh nắng mặt trời quá mức, gây thiếu vitamin D nghiêm trọng. Vụ việc, được bác sĩ Long Shuang (Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Quốc XinDu) chia sẻ ngày 14/5/2025, gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc.

Người phụ nữ này từ nhỏ hiếm khi ra nắng, luôn che kín cơ thể, mặc áo dài tay và bôi kem chống nắng, dẫn đến loãng xương nghiêm trọng. Xét nghiệm cho thấy mức vitamin D cực thấp, khiến xương yếu và dễ gãy. Ánh nắng giúp tổng hợp vitamin D, hỗ trợ hấp thụ canxi, giữ xương chắc khỏe. Tránh nắng lâu dài còn gây suy giảm miễn dịch.

Tại Trung Quốc, xu hướng chống nắng cực đoan phổ biến, với mũ rộng vành, găng tay, áo chống tia UV. Bác sĩ Giang Tiểu Bình (Bệnh viện Thứ hai, Đại học Y Quảng Châu) cảnh báo thói quen che kín cơ thể làm giảm hấp thụ canxi, đặc biệt khi con người mất 0,5-1% khối lượng xương mỗi năm từ tuổi 30. Các yếu tố như ít vận động, hút thuốc, uống rượu cũng gây hại xương.

Ông khuyến cáo bổ sung canxi, tập thể dục, hạn chế rượu, thuốc lá, đặc biệt với phụ nữ mãn kinh. Bài viết trên Haibao News thu hút nhiều bình luận. Người dùng mạng xã hội bất ngờ, cho rằng tránh nắng cực đoan là do áp lực xã hội về làn da trắng, nhưng gây hại sức khỏe.

The Coffee House gây tranh cãi khi bịt ổ cắm điện: Động thái "đuổi khéo" khách ngồi lâu?

The Coffee House gây tranh cãi khi bịt ổ cắm điện tại một số cửa hàng ở TP.HCM từ tháng 4/2025, khiến khách không thể sạc laptop, điện thoại. Động thái này, lan truyền trên mạng xã hội từ 22/5, bị cho là “đuổi khéo” khách ngồi lâu làm việc, học tập. Tại chi nhánh Phan Văn Trị (Bình Thạnh), khách phàn nàn về ổ cắm di động lộn xộn. Tuy nhiên, cửa hàng Đỗ Xuân Hợp (TP Thủ Đức) và một số quán ở Hà Nội vẫn duy trì ổ cắm bình thường, đặt câu hỏi liệu đây là chính sách toàn hệ thống hay thử nghiệm.

Khách hàng bức xúc, cho rằng ổ cắm, Wi-Fi, máy lạnh là yếu tố cốt lõi thu hút họ. Thanh Giang (quận 10) và Bảo Anh (Bình Tân) nhấn mạnh sẽ chuyển quán nếu thiếu tiện ích. Ngược lại, một số ý kiến ủng hộ quyền tự chủ của doanh nghiệp, cho rằng khách ngồi lâu, dùng điện miễn phí gây khó cho quán.

Ngày 25/5, The Coffee House giải thích trên fanpage rằng việc bịt ổ cắm là để “làm mới không gian”, bố trí cổng USB và ổ cắm theo khu vực riêng cho khách làm việc, trò chuyện. Họ tạm hạn chế ổ cắm gần quầy (bán kính 2m) vì an toàn, cam kết thay đổi ngắn hạn và xin lỗi khách.

Vụ việc cho thấy bài toán cân bằng dịch vụ và doanh thu trong ngành F&B. Ông Trần Khải Minh Nhật (Hiệp hội Ẩm thực TP.HCM) nhận xét The Coffee House thiếu truyền thông trước thay đổi, gây khủng hoảng. Sau khi Golden Gate mua lại chuỗi (4/2025), động thái này bị nghi tối ưu doanh thu. The Coffee House cần minh bạch để giữ khách, tránh mất giá trị thương hiệu.