Nông dân Lạng Sơn nuôi gà bằng men vi sinh, tự chế "kháng sinh tự nhiên" mà thu tiền đều như vắt tranh

Tự chế "kháng sinh" tỏi nghệ, gà khỏe mạnh không lo dịch bệnh

Dẫn chúng tôi đi thăm khu trang trại gà thịt và gà đẻ trứng rộng 8 sào nằm lọt giữa vùng trồng rau màu xanh tốt tại phường Tam Thanh tỉnh Lạng Sơn, anh Nguyễn Văn Biên hồ hởi giới thiệu về "bí quyết" giúp đàn gà hàng nghìn con của gia đình luôn khỏe mạnh, lông óng mượt mà hoàn toàn không phụ thuộc vào thuốc kháng sinh, cám công nghiệp.

Anh Biên lấy thức ăn ủ chua cho đàn gà của gia đình. Ảnh: Hoàng Tính

Chỉ tay về phía những thùng nhựa xanh đang được đậy kín cẩn thận để làm men vi sinh chăn nuôi, anh Biên bật mí: "Chăn nuôi gà theo phương pháp truyền thống rất dễ gặp rủi ro dịch bệnh, nhất là các bệnh đường tiêu hóa như phân xanh, phân trắng... vì vậy từ năm 2022 khi bắt đầu chăn nuôi gà tôi đã định hướng về cách cách nuôi của mình theo phương pháp an toàn sinh học. Tôi tự chế ra loại kháng sinh tự nhiên từ các thảo dược quen thuộc để cho gà uống định kỳ 3 - 4 lần/tuần”.

Theo anh Biên, công thức chế "kháng sinh" tự nhiên này đòi hỏi sự cẩn thận tỉ mỉ và đúng tỉ lệ. Để có 50 lít dung dịch, anh phối trộn 4kg tỏi, 2kg gừng, 2kg nghệ tươi cùng 0,5kg lá trầu không giã nhỏ, kết hợp với 2 lít rượu nặng độ, 2 lít dấm, 4 lít mật rỉ đường và 43 lít men vi sinh cấp 1. Sau 7 ngày ủ kín, hỗn hợp lên men chua thơm, trở thành loại dược liệu tự nhiên giúp tăng sức đề kháng vượt trội cho đàn gà.

Không chỉ tự làm kháng sinh, anh Biên còn tự nhân nuôi men vi sinh gốc để phối trộn thức ăn và xử lý môi trường chăn nuôi. Với công thức 1 túi men gốc pha cùng 150 lít nước sạch (không dùng trực tiếp nước máy bởi trong đó có nhiều clo), 5 lít mật rỉ đường, 0,5kg cám gạo và 0,5kg cám ngô, sau 5 ngày lên men là có thể đem sử dụng.

Loại men này ngoài dùng ủ chín thức ăn còn được hòa nước phun lên nền đất, phủ trấu khô làm đệm lót sinh học. Với tỉ lệ 1 bình 20 lít phun cho 200 - 300m² chuồng trại, mùi hôi đặc trưng của chăn nuôi gia cầm hoàn toàn bị triệt tiêu, giữ môi trường xung quanh luôn thông thoáng.

Tận dụng nông sản địa phương để ủ chua thức ăn và nuôi sâu canxi

Xác định hướng đi khác biệt là cung cấp sản phẩm "gà sạch - trứng sạch" cho thị trường người tiêu dùng khó tính, anh Biên tuyệt đối không sử dụng cám tăng trọng. Đàn gà sau khi nuôi được 2 tháng tuổi bắt đầu được chuyển hoàn toàn sang ăn thức ăn phối trộn ủ chua.

Đàn gà được nuôi bằng thức ăn ủ chua luôn cho chất lượng thịt gà thơm ngon, đẻ nhiều trứng. Ảnh: Hoàng Tính

Nằm ngay trung tâm vùng trồng rau củ của địa phương, anh Biên tận dụng triệt để các nguồn nông sản từ nông nghiệp sẵn có như: rau xanh, chuối, củ quả, sắn, bí, cỏ voi... kết hợp với bã đậu mua, để làm thức ăn cho đàn gà mà không sử dụng cám công nghiệp.

Mỗi đợt, trang trại tiến hành ủ chua từ 7 tạ đến 1 tấn thức ăn chăn nuôi. Cứ 1 tấn nguyên liệu băm nhỏ sẽ được phối trộn đều với 10 lít men vi sinh và men tỏi nghệ.

Đặc biệt, để bổ sung nguồn đạm tươi giàu dinh dưỡng cho gà, anh Biên còn đầu tư nuôi thêm sâu canxi. Nguồn thức ăn cho sâu canxi cũng chính là các phụ phẩm củ quả, chuối xanh… rất sẵn có tại chỗ. Nhờ lượng đạm sinh học này, thịt gà thương phẩm khi xuất bán cực kỳ săn chắc, thơm ngon và ngọt đậm, khác hẳn gà nuôi cám công nghiệp.

Đàn gà thịt, gà đẻ trứng đã phát triển khỏe mạnh với thức ăn được ủ chua mà không cần sử dụng cám công nghiệp. Ảnh: Hoàng Tính

Nhờ chủ động được kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, anh Biên đã xây dựng thành công chuỗi liên kết sản xuất khép kín từ chăn nuôi gà thịt, gà đẻ trứng, thịt chim cút thương phẩm cho đến tự kết nối tiêu thụ đầu ra tại thị trường trung tâm tỉnh Lạng Sơn.

Hiện tại, trang trại của anh duy trì quy mô gồm: Gà thịt thương phẩm (Chăn nuôi từ 5 – 6 lứa/năm, mỗi lứa 400-500 con); Gà đẻ trứng (Duy trì đều đặn đàn 500 con giống gà ri vàng. Trứng gà sạch sinh học được bán với giá 60.000 đồng/10 quả và sau khoảng 1,5 năm khai thác trứng, đàn gà thải loại tiếp tục được các nhà hàng, quán phở thu mua nhờ chất lượng thịt dai ngon) và chim cút (Duy trì đàn 400 con/lứa, mỗi năm từ 4-5 lứa).

Nhờ chất lượng vượt trội, sản phẩm gà thịt thương phẩm của trang trại luôn bán được giá cao, dao động từ 150.000 – 160.000 đồng/kg; riêng gà trống thiến đạt từ 200.000 – 220.000 đồng/kg.

Hiện tại, sản phẩm gà thịt, trứng gà, thịt chim cút làm ra đến đâu tiêu thụ hết đến đó, không phải lo đầu ra, môi năm anh Biên đã có thu nhập ổn định gần 200 triệu đồng mỗi năm.

Mô hình chăn nuôi gà bằng men vi sinh và thảo dược của anh Nguyễn Văn Biên không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình mà còn mở ra hướng đi bền vững cho nông dân xứ Lạng trong việc tư duy lại bài toán nông nghiệp sạch, bảo vệ môi trường và đáp ứng đúng xu hướng tiêu dùng hiện đại.

Ông Chu Văn Đông - Chủ tịch Hội Nông dân phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn cho hay: “Mô hình chăn nuôi sinh học của hội viên nông dân Nguyễn Văn Biên là điểm sáng điển hình trong chuyển đổi tư duy sản xuất của nông dân địa phương.

Không chỉ nhạy bén đi vào thị trường với sản phẩm gà sạch, trứng gà sạch an toàn. Việc tự làm men vi sinh, phối trộn nông sản sẵn có ở địa phương vừa giúp giảm chi phí lại tránh phụ thuộc vào thức ăn công nghiệp.

Thời gian tới, Hội Nông dân phường Tam Thanh sẽ tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng mô hình này để giúp nhiều hội viên bứt phá làm giàu bền vững”.