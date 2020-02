Những tiết lộ "ngã ngửa" về tôm hùm siêu đắt đỏ: Từng được dùng làm phân bón

Chủ Nhật, ngày 23/02/2020 05:00 AM (GMT+7)

Trong khi nhiều nước đang ế ẩm tôm hùm và chờ giải cứu do virus corona gây ra, ít ai biết loài tôm hùm đắt đỏ chỉ người có tiền mới có thể ăn từng là đồ bỏ đi, được dùng làm phân bón.

Đi ra nhà hàng và gọi cho gia đình những món ăn liên quan đến tôm hùm sẽ khiến ví của bạn mất một số tiền không hề nhỏ. Ngay cả khi giá mỗi kg tôm hùm tại các bến cảng và vùng chăn nuôi đã giảm khá nhiều do dịch COVID-19 hoành hành, mức giá mà chúng ta phải trả trong các nhà hàng vẫn rất cao.

Thực tế này có vẻ khó hiểu: Một bữa tối tôm hùm "có giá hợp lý" vẫn là một trong những món ăn đắt nhất trong thực đơn, dao động từ 30 đến 45 USD (700.000 – 1 triệu VND) cho một con tôm hùm nặng từ 1 đến 1,5 kg. Mức giá có thể còn cao hơn tùy thuộc vào khung thời gian bạn ăn và loại nhà hàng bạn lựa chọn.

Dù ế ẩm do dịch bênh và giá tại nguồn cung đã giảm, giá tôm hùm tại các bữa tiệc vẫn rất cao (Nguồn: BI)

Tuy nhiên, thời gian để tôm hùm trở nên sang chảnh như ngày hôm nay là rất dài. Phải mất đến tận 150 năm để tôm từ một món ăn "rác" chỉ dành cho tù nhân hay một loại phân bón ủ của người nông dân trở thành món ăn đắt đỏ.

Vào thế kỉ 17, loài giáp xác này phát triển quá mạnh và hầu như không ai ăn nó vì coi là một thứ rẻ tiền. Tuy nhiên, do số lượng quá nhiều nên nhiều con tôm hùm đã bị chết do không đủ thức ăn và gây ra tình trạng ô nhiễm. Từ đó, để xử lý những con tôm hùm siêu to mà không ai ăn này, chúng đã được sử dụng để làm thức ăn cho tù nhân hay được ủ để làm phân bón nông nghiệp. Thậm chí, sau này những người làm công nhân đã quyết không ăn những bữa ăn có tôm hùm vì cho rằng thịt của chúng không ngon.

Trong thời kì suy thoái, tôm hùm dần trở thành món ăn phổ biến do chúng giàu đạm mà giá lại siêu rẻ. Từ đó, tôm hùm thay vì bị coi như rác thì đã có những công ty được lập lên để mang lại những con tôm hùm tươi ngon hơn. Dẫu vậy, với mức giá thậm chí còn rẻ hơn cả những hộp đậu thì tôm hùm vẫn chưa được người Mỹ đưa vào thực đơn ăn uống hàng ngày.

Tôm hùm còn thể hiện đẳng cấp của giới có tiền (Nguồn: BI)

Trong thế chiến thứ 2, khi nguồn thực phẩm trở nên cạn kiệt, tôm hùm dần quen thuộc hơn với bữa ăn tại nhiều nước. Cũng từ đó, tôm hùm đã bắt đầu xuất hiện tại các nhà hàng. Từ món ăn ai cũng chê, tôm hùm bỗng dưng trở nên cao quý.

Một vài yếu tố khiến tôm hùm trở nên đắt đỏ như hiện nay: Nuôi trồng tôm hùm là một công việc hết sức khó khăn. Loài giáp xác này phát triển chậm, ăn nhiều và dễ mắc bệnh truyền nhiễm và trứng của chúng rất khó nuôi dưỡng.

Ngoài ra, một số loại tôm hùm hoàn toàn dựa vào nguồn đánh bắt tự nhiên do không thể nuôi trồng. Để có được một con tôm hùm tươi sống, chi phí vận chuyển cũng không hề rẻ. Giữ cho tôm hùm sống khi vận chuyển là một thách thức bởi vì chúng cần phải được giữ ở môi trường mát và ẩm, có đủ oxy để thở và sống.

Một lý do khác khiến tôm hùm là một món ăn đắt tiền như vậy còn là do con người. Như James Suroweicki viết trên tờ The New Yorker: “Con người luôn muốn thể hiện bản thân qua những món ăn đắt đỏ. Và, cũng như với nhiều hàng hóa xa xỉ, chi phí có liên quan chặt chẽ đến hưởng thụ. Nếu tôm hùm có giá như thịt gà, có lẽ chúng ta cũng không săn đón nó như vậy”.

