Những cây như khúc củi khô, một khi vào tay đại gia yêu cây cảnh "thổi" thêm chi tiết lạ lên ngay tiền tỷ

Cây cóc "lực sĩ"

Thời gian qua, có một cây cóc có thế độc, lạ thu hút sự chú ý ở quảng trường Tp.Quảng Ngãi. Nhìn từ xa cây cảnh này có dáng thế vô cùng độc đáo. Người dân mỗi khi đi qua hầu như ai cũng dừng bước để ngắm nhìn cây cảnh sắc nét này.

Cây cóc thu hút người yêu cây cảnh ngắm nhìn. Ảnh: Báo Nông Nghiệp.

Được biết, cây cóc độc đáo này có tuổi đời khoảng 50 năm và đã có người trả giá 500 triệu đồng nhưng chủ nhân không muốn bán.

Mặc dù cây cóc có chiều cao khoảng 1,5m nhưng có thân rất to, uốn cuộn thành một vòng lớn phía sát mặt chậu như "lực sĩ". Một khoảng thân ngắn đâm thẳng lên phía trên rồi tỏa ra thành các cành nhỏ. Trên cùng là những trái cóc có kích cỡ bằng nắm tay mọc sum suê, tỏa đều ra xung quanh nhìn rất bắt mắt.

Cây cóc sai trĩu quả.

Cây me “độc nhất vô nhị”.

Những người đến triển lãm cây cảnh chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm đẹp nhưng luôn ấn tượng với một cây me nhìn xù xì, khô khốc. Cây me này thoạt nhìn tưởng khẳng khiu nhưng khi nhìn kĩ thì tràn trề sức sống với những trái me tươi, to dài, ú na ú nận treo lủng lẳng dày đặc khắp các cành.

Cây me thân khẳng khiu nhưng rất sai quả. Ảnh: Báo Nông Nghiệp.

Là một người đến triển lãm cây cảnh chơi, anh Lê Xuân Đoàn ở Quảng Ngãi cho hay: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy cây me và cây cóc như thế này. Phải những người có đam mê, kỳ công và hết sức tỉ mỉ mới chăm sóc được chúng ra quả đẹp và đúng dịp Tết như thế. Do vậy, giá trị của những cây này sẽ rất cao”.

Thông tin trên Nông Nghiệp, chủ nhân của 2 cây này là ông Trần Ngọc Phương, chủ nhà vườn Phương Mai tại Tp.Quảng Ngãi. Cả 2 cây đều có tuổi đời hàng chục năm. Trong đó cây cóc đã được 50 năm tuổi, đây vốn là cây cóc núi. Lúc phát hiện ra thì nó đã có hình hài như đặc biệt như vậy, vô cùng hiếm có.

Đặc biệt, cây cóc núi thì khó ra quả nên sau khi đưa về, ông Phương đã thuê nghệ nhân để ghép giống cóc Thái vào. Với những kỹ thuật chăm sóc đặc biệt, hằng năm cứ mỗi khi Tết đến, cây cóc này lại ra trái để tạo nên nét đặc trưng và độc đáo, ai nhìn vào cũng thích thú. Trong khi đó, cây me, ông Phương cho biết, đây là cây me thái và đã được 30 năm tuổi. Cây này được ông mua từ tỉnh Bình Định sau đó về chăm sóc, uốn cành, tạo thế mới thành ra hình hài lạ cũng như trái nhiều như bây giờ. “Đã nhiều người gọi hỏi mua cây me này với giá 300 triệu đồng, còn cây cóc lên đến 500 triệu đồng. Thế nhưng, tôi chỉ muốn để chơi chứ không hề có ý định bán”, ông Phương nói.

Cây sanh như khúc củi có giá tiền tỷ

Những năm gần đây trong giới chơi cây cảnh không ít những cây trông xa như những khúc củi khô, nào ngờ có giá bằng cả gia tài khiến nhiều người choáng váng.

Thông tin trên Dân Việt, trước đây trong hội triển lãm cây cảnh bonsai Ngô Sài (huyện Quốc Oai, Tp.Hà Nội), nhiều khách tham quan không khỏi trầm trồ trước phôi cây cảnh sanh Nam Điền của ông Đặng Đình Thuận (biệt danh Thuận "đồng nát")

Cây sanh được chủ nhân tạo tác dáng thế lạ.

Nhiều người chơi cây cảnh khi nhìn thấy cây sanh này đều trầm trồ khen ngợi thế dáng độc lạ của nó. Chủ cây sanh đã cất công tạo ra phôi giống như quả núi, rễ cây cũng được can thiệp tạo sẹo, giống như những ngọn non bộ nhấp nhô ở phía dưới gốc cây.

Tại triển lãm cây cảnh, chủ nhân đã ra giá phôi cây này lên tới 4 tỷ đồng, ai nghe thấy cũng trầm trồ. Đặc biệt, có người đã đến và trả giá 2 tỷ đồng nhưng chủ nhân quyết không bán.

Tác phẩm “cây chết” nổi bật xuất hiện khiến người xem không khỏi tò mò kinh ngạc. Bởi trong giới chơi cây cảnh, những loại cây quý hiếm, khó chăm sóc, uốn tỉa có thể tạo tác thành một cây thế là cực kỳ quý hiếm, số lượng có thể đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên, khi ngắm cây cảnh này kỹ hơn nhiều người cho rằng giá cây cảnh lên tới 4 tỷ là giá “ảo”, trên thị trường không thể đến mức giá đó.

