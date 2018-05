Nắng nóng gay gắt, tiêu thụ điện tăng vọt

Thứ Hai, ngày 21/05/2018 13:00 PM (GMT+7)

Kinh Doanh

Trong mấy ngày vừa qua, nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng khiến lượng tiêu thụ điện tăng vọt.

Nắng nóng gay gắt, tiêu thụ điện tăng vọt. Ảnh minh họa: Internet

Ghi nhận của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia cho biết, trong mấy ngày vừa qua, nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng, tập trung chủ yếu ở miền Bắc và miền Trung khiến lượng tiêu thụ điện tăng vọt. Thậm chí, công suất đỉnh hệ thống đã vượt xa công suất đỉnh cao nhất của năm 2017. Trong đó, ngày 18/5, công suất đỉnh hệ thống đạt 32.863MW, trong khi công suất đỉnh cao nhất vào ngày 9/8/2017 đạt 30.857MW.

Như vậy, đến nay, công suất đỉnh toàn hệ thống điện quốc gia đã tăng tới 1.788MW so với đỉnh của năm 2017. Lượng công suất 1.788MW gần bằng công suất của cả Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Sản lượng tiêu thụ điện ngày 17/5 cũng được ghi nhận là cao kỷ lục từ trước đến nay - đạt 683 triệu kWh, tăng 41 triệu kWh so với sản lượng ngày cao nhất của năm 2017 (642 triệu kWh - ngày 9/8/2017), mức tăng 41 triệu kWh tương đương với sản lượng tiêu thụ của TP Hà Nội ngày có thời tiết bình thường.

Theo dự báo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư, cao điểm mùa nắng nóng năm 2018 sẽ còn tiếp diễn trong các tháng 5, 6, 7. Nhiệt độ cao nhất trong năm 2018 tại các tỉnh Bắc bộ có thể đạt mức 38-39 độ C, cá biệt một số nơi như Sơn La, Hòa Bình có thể xuất hiện nắng nóng 40 độ C. Tại miền Trung, nắng nóng có thể gay gắt hơn, cao nhất đạt 39-40 độ C, có nơi có thể xảy ra nhiệt độ quanh ngưỡng 41-42 độ C. Để phòng tránh nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục khuyến cáo triệt để sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, nhất là khi diễn biến thời tiết nắng nóng kéo dài. Đặc biệt, sử dụng điều hòa nhiệt độ ở mức 26 độ C trở lên, vừa giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện, vừa tránh hóa đơn tiền điện tăng đột biến.