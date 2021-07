Nâng khống khối lượng, bán hàng quá hạn sử dụng,… 3 cửa hàng Bách Hóa Xanh bị lập biên bản

Thứ Bảy, ngày 24/07/2021 16:13 PM (GMT+7)

Lực lượng chức năng các tỉnh An Giang, Bình Phước đã phát hiện và lập biên bản một số cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn với các lỗi vi phạm: không niêm yết giá, bán hàng quá hạn sử dụng,...

Sáng 23/7, Đoàn kiểm tra liên ngành của TP Tân An, tỉnh Long An tiến hành kiểm tra đối với cửa hàng Bách Hoá Xanh, số 19, phường 3, về hành vi nhân viên cửa hàng tính tiền khối lượng chênh lệch cao hơn khối lượng người dân mua hàng.

Trước đó, vào ngày 17/7, người dân phường 3 phản ánh lên đường dây nóng UBND TP Tân An về việc họ mua ba sản phẩm tại cửa hàng Bách Hoá Xanh trên và được nhân viên thu ngân cửa hàng tính khối lượng chênh lệch cao hơn khối lượng mà người dân mua hàng.

Người dân mua 0,75kg sản phẩm thịt đùi, nhân viên cửa hàng tính tiền 1,3kg; đối với cá nục, người dân mua 0,6kg, nhân viên cửa hàng tính tiền 1,2kg; người dân mua 1kg sản phẩm cá saba, nhân viên tính 1,6kg. Sau khi người dân phản ánh, nhân viên thanh toán tiền Bách Hóa Xanh đã trả lại tiền tính chênh lệch cho khách là 166 ngàn đồng.

Qua kiểm tra thực tế, Đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành lập biên bản đối với cửa hàng Bách Hoá Xanh này. Đoàn đề nghị cửa hàng gửi công văn giải trình về Phòng Kinh tế TP Tân An trước ngày 26/7.

Trước đó, lực lượng chức năng các tỉnh An Giang, Bình Phước đã phát hiện và lập biên bản một số cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn với các lỗi vi phạm: không niêm yết giá, bán hàng quá hạn sử dụng,...

Vào lúc 11 giờ ngày 21/7, Đội Quản lý thị trường số 6, Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành kiểm tra và phát hiện cửa hàng Bách Hóa Xanh số 37, xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, không niêm yết giá một số mặt hàng theo quy định.

Cửa hàng Bách Hóa Xanh tại Long An

Chiều 21/7, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Sở Công Thương, Sở Tài chính và Cục quản lý thị trường tỉnh Bình Phước cũng đã tiến hành kiểm tra thực tế về giá, chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp luật tại một số cửa hàng Bách Hóa Xanh, siêu thị trên địa bàn huyện Đồng Phú.

Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện cửa hàng Bách Hóa Xanh có địa chỉ tại ấp Cầu 2, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú kinh doanh một số sản phẩm đã quá hạn sử dụng. Ngay khi phát hiện sai phạm, lực lượng chức năng đã tiến hành tịch thu tang vật và lập biên bản để xử lý đối với trường hợp này theo quy định.

Nguồn: http://danviet.vn/nang-khong-khoi-luong-ban-hang-qua-han-su-dung-3-cua-hang-bach-hoa-xanh-bi-lap...Nguồn: http://danviet.vn/nang-khong-khoi-luong-ban-hang-qua-han-su-dung-3-cua-hang-bach-hoa-xanh-bi-lap-bien-ban-50202124716142170.htm