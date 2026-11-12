Loại quả Việt để rụng đầy gốc, bán ngập chợ, giá rẻ bèo sắp được cấp ‘visa’ sang Nhật Bản

Mới đây, Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VinaFruit) cho biết, đơn vị này đang có mặt tại Nhật Bản để xúc tiến thương mại trái cây giữa hai nước. Một trong những trọng tâm của chuyến đi là tìm kiếm đối tác, chuẩn bị các điều kiện để đưa bưởi tươi Việt Nam vào thị trường này.

Theo kỳ vọng của ngành hàng, bưởi Việt Nam có thể bắt đầu xuất khẩu sang Nhật Bản từ mùa vụ năm 2027, tùy thuộc tiến độ hoàn tất các thủ tục mở cửa thị trường và yêu cầu kiểm dịch thực vật.

Trước đó, ngày 7/11, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nhật Bản, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng đã hội đàm với Bộ trưởng Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật Bản Takebe Arata. Tại cuộc gặp, phía Nhật Bản đề nghị hai nước đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường đối với một số loại nông sản, trong đó có bưởi, nho, đào và chanh leo. Hai bên cũng trao đổi về khả năng mở cửa thị trường đối với các sản phẩm cá nóc, thịt lợn, thịt bò và thịt gà.

Bưởi là một trong những loại quả Việt được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

Nếu hoàn tất các thủ tục cần thiết, Nhật Bản sẽ trở thành một thị trường xuất khẩu mới đối với bưởi Việt Nam, nối tiếp quá trình mở rộng hiện diện tại nhiều quốc gia có yêu cầu kiểm dịch nghiêm ngặt.

Việt Nam hiện có hơn 100.000 ha trồng bưởi, sản lượng khoảng 1 triệu tấn mỗi năm. Một số vùng sản xuất tập trung nằm tại Đồng bằng sông Cửu Long, Đồng bằng sông Hồng và trung du, miền núi phía Bắc. Các giống bưởi đặc sản như da xanh, Năm Roi, Diễn, Phúc Trạch, Đoan Hùng và Tân Triều tạo nên sự đa dạng về chủng loại, hương vị cũng như vùng nguyên liệu.

Trong đó, Đồng bằng sông Cửu Long là một trong những vùng trồng bưởi trọng điểm, với khoảng 32.000 ha và sản lượng xấp xỉ 370.000 tấn. Quy mô sản xuất lớn, cùng khả năng thu hoạch ở nhiều thời điểm trong năm, tạo điều kiện để ngành hàng mở rộng nguồn cung phục vụ xuất khẩu.

Theo số liệu ngành hàng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu bưởi đạt khoảng 72 triệu USD, đưa mặt hàng này vào nhóm 10 loại trái cây xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Bưởi tươi hiện đã có mặt tại 14 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường như Mỹ, Hàn Quốc, New Zealand, Australia và Trung Quốc.

Bưởi của Việt Nam ngày càng có vị trí trên thị trường quốc tế.

Việt Nam thuộc nhóm quốc gia có quy mô sản xuất bưởi lớn trên thế giới. Dù giá bán cao hơn bưởi Trung Quốc đến 3, 4 lần nhưng bưởi Việt Nam vẫn nhận được lời khen của người tiêu dùng trên thế giới vì có độ ngọt vừa phải, thanh, dễ tách múi, hợp gu người tiêu dùng hơn, không bị vị đắng và ráo nước.

Chất lượng bưởi Việt Nam cũng từng được các quan chức quốc tế đánh giá cao. Trong chuyến thăm Việt Nam năm 2023, hai cựu Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ, bà Jennifer Moffitt và bà Alexis Taylor đã trực tiếp thưởng thức và dành nhiều lời khen cho sản phẩm. Thứ trưởng Taylor - quan chức phụ trách các vấn đề thương mại nông sản khi thưởng thức trái bưởi Diễn cho hay: "Tuyệt vời. 10/10. Tôi trông đợi được thấy loại bưởi này trong các cửa hàng tại Mỹ và mua nó với tư cách là người tiêu dùng địa phương".