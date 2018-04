Lãi 3 triệu đồng/ngày nhờ nuôi vịt quy mô lớn và bài bản

Thứ Hai, ngày 30/04/2018 16:00 PM (GMT+7)

Với mức vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) tối đa 100 triệu đồng/hộ, hàng chục hộ nuôi vịt ở xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, Hưng Yên đã có điều kiện đầu tư, mở rộng quy mô, liên kết tạo thành vùng sản xuất hàng hóa lớn theo chuỗi giá trị.

Thành lập chi hội nghề nghiệp gắn với cho vay vốn

Mới thành lập được gần 1 năm, nhưng Chi hội nghề nghiệp xã Phạm Ngũ Lão đã có những bước tiến rất nhanh. Các thành viên trong chị hội đã cùng liên kết mở rộng diện tích trang trại lên gấp 1,5 lần và quy mô nuôi vịt, diện tích trồng cây ăn quả tăng gấp 2 lần so với thời điểm ban đầu thành lập. Điểm mấu chốt, từ mô hình chi tổ hội nghề nghiệp này, các thành viên đã chủ động được đầu vào và thị trường đầu ra. Thu nhập của các thành viên được cải thiện rõ rệt.

Được vay vốn Quỹ HTND, nhiều hộ chăn nuôi vịt ở xã Phạm Ngũ Lão đã có thu nhập cao. Ảnh: Thu Hà

"Quỹ HTND đang là một nguồn lực quan trọng của các cấp Hội trong tỉnh, nguồn vốn quỹ này đã và đang tham gia hỗ trợ ND phát triển sản xuất nâng cao đời sống, góp phần tích cực nâng cao vị trí, vai trò trung tâm nòng cốt của tổ chức Hội". Bà Trần Thị Tuyết Hương -Chủ tịch Hội ND tỉnh Hưng Yên

Chị Nguyễn Thị Tranh – Chủ tịch Hội ND xã Phạm Ngũ Lão cho biết: Nghề chăn nuôi vịt đã có địa phương hàng chục năm nay. Tuy nhiên, trước đây các hộ chăn nuôi manh mún, nhỏ lẻ, ít quan tâm tới KHKT nên hiệu quả chưa cao. Trong bối cảnh giá cả thị trường năm 2017 bấp bênh, xuống thấp, ngày 12.6.2017, Hội ND xã thành lập Chi hội nghề nghiệp chăn nuôi xã Phạm Ngũ Lão với 31 hộ viên tham gia với tổng diện tích trang trại là 45ha chăn nuôi và trồng cây ăn quả, số lượng đầu vịt sinh sản là 65.000 con.

Chị Tranh cho hay: Ngay sau khi thành lập Ban điều hành Quỹ HTND tỉnh Hưng Yên đã phối hợp Hội ND xã giải ngân 1 tỷ đồng nguồn vốn vay Quỹ HTND do Trung ương Hội ND Việt Nam ủy thác cho 10 hộ trong các thành viên trong chi hội nghề nghiệp vay. Theo đó, mỗi hộ được vay tối đa 100 triệu đồng, thời gian vay 2 năm từ tháng 10.2017 – 10.2019.

“Thông qua dự án vay vốn Quỹ HTND, các hộ trong Chi tổ hội chăn nuôi xã Phạm Ngũ Lão không chỉ mở rộng quy mô nuôi mà còn tích cực trao đổi kinh nghiệm, cùng liên kết tìm thị trường tiêu thụ ổn định” - chị Tranh khẳng định.

Nông dân kiếm tiền triệu mỗi ngày

Anh Ngô Đức Thắng - Tổ trưởng Chi hội nghề nghiệp chăn nuôi xã Phạm Ngũ Lão cho biết: “Hiện, các thành viên trong chi hội đã mở rộng quy mô trang trại tăng lên là 55ha, quy mô đàn vịt bố mẹ lên tổng đàn là 120.000 con, tăng gấp 2 lần so với thời điểm ban đầu thành lập”. Đầu năm 2018, để hạ giá thành thức ăn chăn nuôi, các thành viên trong chi hội đã cùng liên kết góp vốn trực tiếp mua nguyên liệu, thuê nhà máy gia công thức ăn cám. Đến nay, sản lượng tiêu thụ mỗi ngày của cả chi hội là 24 tấn, về giá thành giảm 10% so với trước đây mua nhỏ lẻ của các công ty cám. Đặc biệt khi tham gia chi hội, các thành viên đã tích cực liên kết mở rộng thị trường bán hàng trên cả nước. Đến nay, toàn bộ con giống vịt của các thành viên đều được chi hội cam kết bao tiêu.

Là 1 trong những thành viên trong chi hội nghề nghiệp được vay vốn Quỹ HTND, anh Phạm Văn Phường phấn khởi nói: “Gia đình tôi làm nghề nuôi vịt, ấp trứng, kinh doanh con giống đã nhiều năm nay. Tháng 10.2017, được vay vốn 100 triệu đồng Quỹ HTND, gia đình tôi mở rộng quy mô đàn vịt sinh sản lên 3.000 con. Thời điểm này vịt giống đang được giá, khoảng 6.000 đồng/con, bình quân mỗi ngày gia đình tôi xuất hơn 2.000 vịt giống, trừ chi phí còn thu lãi khoảng 3 triệu đồng/ngày”.

Bà Trần Thị Tuyết Hương - Chủ tịch Hội ND tỉnh Hưng Yên cho biết, thực hiện Kết luận số 61/2009 của Ban Bí thư và Quyết định 673/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Hội đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo. Kết quả năm 2017, Quỹ HTND đã tăng trưởng hơn 7,3 tỷ đồng (đạt 123% kế hoạch giao). Tính đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND các cấp Hội tỉnh Hưng Yên quản lý là gần 64 tỷ đồng giúp Hội ND xây dựng hàng trăm mô hình sản xuất.