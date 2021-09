Hàng trăm người đấu giá tiền tỷ chỉ một lọ đựng tóc nhỏ

Thứ Bảy, ngày 11/09/2021 05:00 AM (GMT+7)

Một chùm tóc có kích thước bằng quả bóng chày của Elvis Presley đã được bán với giá 72.500 USD trong một cuộc đấu giá.

Kruse GWS Auctions, có trụ sở tại Los Angeles, cho biết "lọ tóc của Elvis Presley với đầy đủ tài liệu chứng minh" được bán với giá 72.500 USD (hơn 1,6 tỷ VND) trong một cuộc đấu giá với hàng trăm người tham gia. Buổi đấu giá này cũng bán ra bộ áo liền quần mang tính biểu tượng của nghệ sĩ nổi tiếng trong buổi biểu diễn ở Madison Square Garden năm 1972 với giá 1.012.500 USD.

Nhà đấu giá cho biết chùm tóc có kích thước bằng quả bóng chày được thu thập qua nhiều lần cắt tóc bởi Homer Gilleland, thợ cắt tóc cá nhân của Presley trong hơn hai thập kỷ.

Tóc được giữ trong một chiếc túi nhựa bởi Gilleland, sau đó tặng nó cho Thomas Morgan, một người bạn thân của cả thợ cắt tóc và Elvis Presley. Morgan có một mối quan hệ thân thiết với người thợ cắt tóc và cũng biết Elvis Presley khi họ học trung học cùng nhau. Sau đó, ông ta là người điều phối an ninh cho lễ tang của Elvis khi làm việc cho Sở Cảnh sát của Quận Shelby.

Trong gần hai mươi năm qua, nó luôn thuộc sở hữu tư nhân. Chủ sở hữu cuối cùng đã mua nó với giá 115.000 USD vào năm 2002.

Giá bán này giữ kỷ lục Guinness thế giới về mái tóc đắt nhất được bán tại phiên đấu giá trực tuyến do một cá nhân ẩn danh sống ở Illinois đấu giá.

“Tài liệu phong phú” đi kèm với mái tóc, sau đó đã được chuyển vào một cái lọ niêm phong, bao gồm vé máy bay từ những lần Presley đưa Gilleland lên đường để cắt tóc và giấy chứng nhận xác thực có chữ ký của John Reznikoff tại University Archives, “cơ quan đáng tin cậy nhất thế giới trong lĩnh vực thu thập tóc.”

Người may mắn đấu giá thành công còn được tặng thêm quà, bao gồm một tập tài liệu danh dự đặc biệt do Tom Morgan Jr. trao cho Elvis. Cuối cùng, nó cũng sẽ bao gồm các bài báo liên quan đến kỷ lục thế giới. Bạn có thể tưởng tượng việc sở hữu mái tóc của The King sẽ như thế nào không?!

