Giống bí đao khổng lồ ở Gia Lai, rời "quê nhà" 70kg, mang ra đảo trồng vẫn cho quả 30kg, quá bất ngờ

Mang giống từ “làng bí đao khổng lồ” trong đất liền ra gieo trồng ở xã đảo Nhơn Châu, Gia Lai, kết quả bất ngờ

Ở vùng đất Chánh Trạch 2, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cũ, nay thuộc xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai, chuyện những quả bí đao nặng 40 - 60kg, cá biệt gần 70kg từ lâu đã trở thành niềm tự hào của người dân địa phương.

Nơi đây được biết đến với tên gọi “làng bí đao khổng lồ”. Giống bí đặc biệt được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Theo người Chánh Trạch, vùng đất này được bàu nước lớn cùng phù sa từ núi Ô Phi bồi đắp, tạo nên điều kiện thổ nhưỡng đặc biệt để cây bí phát triển.

Mang giống từ “làng bí đao khổng lồ” trong đất liền ra gieo trồng ở xã đảo Nhơn Châu, thuộc TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cũ, nay là Gia Lai, kết quả bất ngờ. Ảnh: NC.

Người dân địa phương vẫn truyền nhau câu chuyện về “mạch đất” nơi đây, nơi được xem là vùng “thiên địa giao hòa”, giúp giống bí gia truyền cho những quả có kích thước vượt trội.

Điều đáng chú ý là khi mang hạt giống này đi trồng ở nơi khác, bí thường không đạt được kích thước như tại Chánh Trạch. Những quả khoảng 30kg đã được xem là khá lớn và phải may mắn.

Từ vùng đất nổi tiếng với những quả bí khổng lồ ấy, giống bí đặc trưng đang có một hành trình mới, vượt biển ra xã đảo Nhơn Châu.

Những quả bí đao khủng nặng 30kg vừa xuất hiện xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai. Ảnh: NC.

Nhơn Châu, còn gọi là Cù Lao Xanh, là xã đảo duy nhất thuộc tỉnh Gia Lai, cách khu vực phố biển Quy Nhơn khoảng 24km về phía đông. Hòn đảo vẫn giữ được vẻ hoang sơ, mộc mạc, đồng thời là điểm đến thu hút du khách.

Thế nhưng, phía sau cảnh đẹp của đảo là điều kiện sản xuất không dễ dàng.

Đất nghèo, thiếu nước vẫn cho bí “bén rễ”, những quả bí đao "khủng" 25-30kg được nằm võng

Phần lớn địa hình Nhơn Châu là đồi núi đá, diện tích đất sản xuất hạn chế. Nhiều khu vực là đất cát nghèo dinh dưỡng. Trên đảo cũng không có sông, suối tự nhiên; nước phục vụ sản xuất chủ yếu phụ thuộc vào nước mưa và các công trình trữ nước.

Cùng với đó là gió mạnh, hơi mặn từ biển và thời tiết khắc nghiệt. Những điều kiện này khiến việc gieo trồng, tạo ra nông sản trên đảo vốn đã khó càng thêm khó.

Từ nhiều năm qua, sinh kế của người dân Nhơn Châu chủ yếu dựa vào khai thác, nuôi trồng thủy sản và phát triển du lịch.

Bí đao nằm treo võng ở xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: NC.

Trong bối cảnh đó, tháng 4/2026, địa phương bắt đầu đưa giống bí đao từ Phù Mỹ Đông ra đảo trồng thử nghiệm.

Khoảng 100m² đất từng là ruộng lúa nhưng bị bồi lấp theo thời gian được cải tạo lại mặt bằng. Sáu gốc bí đao đầu tiên được xuống giống, mở đầu cho thử nghiệm trồng giống bí nổi tiếng của vùng đất liền trên đảo. Kết quả ban đầu khiến những người thực hiện mô hình khá bất ngờ.

Theo Đại úy Nguyễn Văn Khứ - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Nhơn Châu, lứa bí đầu tiên cho thu hoạch khoảng 15 trái, trọng lượng trung bình 25 - 30kg mỗi trái.

“Hiện chúng tôi tiếp tục chăm sóc để theo dõi khả năng sinh trưởng và thích nghi của cây trong điều kiện trên đảo”, ông Khứ cho biết.

Xã đảo Nhơn Châu là xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai. Ảnh: NC.

Có thể thành nông sản đặc trưng của đảo?

Theo ông Dương Hiệp Hưng - Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu, dù phải sinh trưởng trong điều kiện đặc thù của một xã đảo, cây bí vẫn phát triển và cho quả.

Kích thước bí trồng trên đảo hiện chưa thể sánh với những quả bí được trồng tại vùng đất Phù Mỹ Đông. Tuy nhiên, việc giống bí thích nghi, sinh trưởng và cho quả trong điều kiện đất đai, khí hậu đặc thù của Nhơn Châu đã là tín hiệu đáng mừng.

Địa phương đang tiếp tục theo dõi quá trình sinh trưởng của cây, năng suất và chất lượng quả.

Nếu mô hình cho kết quả ổn định, xã Nhơn Châu sẽ nghiên cứu nhân rộng, hỗ trợ giống để người dân có thể mở rộng diện tích.

Với một xã đảo có diện tích đất sản xuất hạn chế, việc tìm thêm một loại cây trồng thích nghi tốt không chỉ mang ý nghĩa về sản xuất nông nghiệp.

Quả bí đao khổng lồ lần đầu xuất hiện trên xã đảo, ai cũng ngạc nhiên. Ảnh: NC.

Những quả bí nặng hàng chục ký, nếu được trồng ổn định và tạo thành sản phẩm đặc trưng, còn có thể trở thành một điểm nhấn trong câu chuyện du lịch của Nhơn Châu.

Từ “làng bí đao khổng lồ” ở Phù Mỹ Đông, giống bí gia truyền đang đứng trước một thử nghiệm mới giữa biển. Những trái bí đầu tiên nặng 25 - 30kg trên đảo chưa phải những quả bí “khổng lồ” như ở đất liền, nhưng lại mở ra một câu chuyện thú vị. Một giống cây gắn với vùng đất đặc biệt đang tìm cách thích nghi với một môi trường hoàn toàn khác, nơi chỉ có nắng, gió, biển và những khoảng đất ít ỏi.