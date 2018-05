Giá lợn hơi tăng mạnh, nhiều nơi ngừng nuôi

Thứ Sáu, ngày 04/05/2018 08:10 AM (GMT+7)

Kinh Doanh Sự kiện:

Giá lợn hơi đã chạm mốc 40.000 đồng/kg, tăng 6.000-8.000 đồng/kg so với tháng 3. Giá lợn hơi tăng trong tháng qua chủ yếu là do nguồn cung giảm rất mạnh do trước đó người chăn nuôi giảm đàn hoặc ngừng chăn nuôi.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tại miền Bắc, giá lợn hơi tại miền Bắc dao động 36.000 - 40.000 đồng/kg. Cụ thể, tại các tỉnh giáp biên giới Trung Quốc như Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, giá lợn hơi hiện đang dao động từ 39.000 - 40.000 đồng/kg, tăng 6.000 – 7.000 đồng/kg so với tháng trước.

Các địa phương như Lào Cai, Hải Phòng, Bắc Giang, Ninh Bình, Hưng Yên, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Thạch Thất (Hà Nội)... giá dao động từ 37.000 - 38.000 đồng/kg, tăng 5.000 đồng/kg so với tháng trước.

Tại Thanh Hoá, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Ninh Thuận, giá lợn hơi đạt 40.000 đ/kg, tăng 6.000 đồng/kg so với tháng trước.

Tại khu vực miền Đông Nam Bộ như tỉnh Đồng Nai, huyện Củ Chi (TP.Hồ Chí Minh), giá lợn hơi đã chạm mốc 40.000 đồng/kg, tăng 8.000 đồng/kg so với tháng 3/2018. Giá lợn hơi tăng trong tháng qua chủ yếu là do nguồn cung giảm rất mạnh do trước đó người chăn nuôi giảm đàn hoặc ngừng chăn nuôi.

Sau khi bật tăng mạnh và duy trì xu hướng tích cực trong gần 2 tuần liên tiếp, giá lợn hơi tại nhiều địa phương đã giảm trở lại vào cuối tháng 4.

Theo Bộ NN&PTNT, giá lợn hơi gần đây chững lại do một số thị trường nhập khẩu thịt lợn của Việt Nam đang có dấu hiệu cung vượt cầu (Trung Quốc, Campuchia…). Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, số lượng lợn hiện tại của cả nước giảm 5,8% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong khi đó, tình hình chăn nuôi bò phát triển tốt do giá bán ổn định, thị trường tiêu thụ tốt, các dự án chăn nuôi bò tại các tỉnh đang được triển khai có hiệu quả. Ước tính tổng đàn trâu cả nước giảm 0,4%, đàn bò tăng 2,9% so cùng kỳ năm 2017.

Còn chăn nuôi gia cầm phát triển khá, giá bán ổn định ở mức có lãi cho người chăn nuôi là những yếu tố khiến đàn gia cầm phát triển. Ước tính đàn gia cầm của cả nước tăng 6,8% so cùng thời điểm năm 2017.