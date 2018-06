Giá hàng hóa ‘nhảy múa’ vì giá xăng liên tục tăng

Không tăng giá điện Phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2018 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải thực hiện cho được mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2018 ở mức dưới 4%. Theo đó, không tăng giá điện trong năm 2018 và chỉ điều chỉnh giá dịch vụ giáo dục, y tế nếu điều kiện cho phép, thời điểm phù hợp. Cùng với đó cần điều tiết lượng cung tiền và chính sách tài khóa phù hợp, không để gây sức ép tăng giá lớn. “Lạm phát tâm lý rất nguy hiểm và chúng ta đã từng chứng kiến. Bộ Công Thương có trách nhiệm chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ hàng hóa, đáp ứng đủ nhu cầu cho nhân dân trong bất cứ tình huống nào” - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh. Giá gas tăng sốc, chuyển sang sử dụng than Do giá gas chỉ trong thời gian ngắn tăng đến gần 30.000 đồng/bình 12 kg nên nhiều người dân đã chuyển sang sử dụng loại bếp từ, thậm chí bếp than. Ông Đình Đức (nhà trên đường Hà Huy Giáp, quận 12, TP.HCM) cho biết giá gas đầu năm chỉ hơn 340.000-350.000 đồng/bình 12 kg giờ đã tăng lên 370.000-380.000 đồng. Giá xăng, giá gas… rủ nhau tăng khiến túi tiền tiêu dùng hằng tháng của người dân cạn dần, buộc phải thắt lưng buộc bụng. “Tiền điện, tiền nước mỗi tháng gần 1 triệu đồng, tiền gas gần 400.000 đồng nữa... Mấy hôm nay, nấu nước phải chuyển sang bếp củi hoặc bếp từ nấu cho đỡ tốn kém. Còn nấu buổi sáng nấu luôn cho bữa trưa để tiết kiệm gas” - ông Đức chia sẻ. Ông Xuân Trường (chủ quán ăn trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, TP.HCM) than thở giá gas tăng khiến chi phí đầu vào của quán tăng lên, buộc phải tăng giá bán thức ăn. Nếu mỗi món ăn ở đây khoảng 45.000 đồng/món thì nay phải tăng giá lên 50.000-55.000 đồng/món. Nhiều quán nhậu cũng cho biết tương tự.