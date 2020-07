Giá dầu hôm nay 5/7:Tăng mạnh trở lại trước loạt tin tốt hỗ trợ

Chủ Nhật, ngày 05/07/2020 08:58 AM (GMT+7)

Giá dầu thế giới ghi nhận một tuần giao dịch với mức tăng trưởng tốt.

Mặc dù số ca nhiễm Covid-19 vẫn tiếp tục gia tăng trên toàn thế giới nhưng các nhà phân tích vẫn kì vọng vào sự phục hồi của kinh tế thế giới ở mức nhanh hơn.

Trong tuần, hàng loạt dữ liệu khả quan về kinh tế thế giới được công bố. Báo cáo việc làm vừa được Bộ Lao động Mỹ công bố cho thấy, trong tháng 6/2020, nền kinh tế Mỹ đã tạo ra tới 4,8 triệu việc làm mới trên bảng lương phi nông nghiệp; tỷ lệ thất nghiệp thực tế 11,1% tích cực hơn so với con số 12,4% do các chuyên gia ước tính và giảm đáng kể so với mức 13,3% của tháng 5. Chỉ số quản lý thu mua dịch vụ Caixin (PMI) của Trung Quốc được ghi nhận trong tháng 6 là 58,4, vượt xa con số 55 của tháng trước.

Trong khi đó, nỗ lực cắt giảm sản lượng của các nước OPEC+ cũng tiếp tục được duy trì cũng tác động tích cực đến đà đi lên của giá dầu.

Chốt tuần giao dịch, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI dừng ở mức 40,10 USD/thùng. Giá dầu Brent đứng ở mức 42,51 USD/thùng. Cả hai loại dầu đều có mức tăng trên 2 USD/thùng so với cuối tuần trước.

Các chuyên gia cho rằng, sức ép giảm giá đối với mặt hàng dầu thô vẫn rất lớn khi diễn biến của dịch Covid-19 vẫn đang được cảnh báo là nguy cơ lớn nhất đối với triển vọng phục hồi kinh tế, qua đó làm chậm quá trình cải thiện nhu cầu dầu thô trên thị trường.

Giá dầu ghi nhận một tuần tăng tốt

Tại thị trường Việt Nam, ngày 5/7, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

Xăng E5RON92: Không cao hơn 14.258 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: Không cao hơn 14.973 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: Không cao hơn 12.114 đồng/lít;

- Dầu hỏa: Không cao hơn 10.038 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: Không cao hơn 10.903 đồng/kg.

Nguồn: http://danviet.vn/gia-dau-hom-nay-5-7tang-manh-tro-lai-truoc-loat-tin-tot-ho-tro-502020578592695...Nguồn: http://danviet.vn/gia-dau-hom-nay-5-7tang-manh-tro-lai-truoc-loat-tin-tot-ho-tro-502020578592695.htm