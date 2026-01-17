Hàn Quốc chi 8 triệu USD biến rơm rạ Cần Thơ thành dầu sinh học

Nói với VnExpress, ông Hyun Dong-Hoon, Chủ tịch Tập đoàn SEP, đồng thời là giáo sư Trường đại học Công nghệ Hàn Quốc, cho biết nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đang và sắp triển khai dự án công nghệ xanh tại Việt Nam.

Chia sẻ bên lề hội thảo hợp tác phát triển công nghệ trung hòa carbon ngày 16/1, ông Huyn nêu dự án sản xuất biodiesel (dầu diesel sinh học) từ rơm rạ đang được triển khai thí nghiệm tại Cần Thơ. Sự kiện do Trung tâm Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ chủ trì.

Ông Hyun Dong-Hoon, giáo sư Trường đại học Công nghệ Hàn Quốc tại sự kiện. Ảnh: MST

Với dự án trên, doanh nghiệp Hàn Quốc có công nghệ nhưng thiếu nguyên liệu. Trong khi đó, nguồn rơm rạ rất dồi dào tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long như Cần Thơ, An Giang.

Theo thống kê từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nguồn phụ phẩm nông nghiệp của Việt Nam mỗi năm đạt hơn 156 triệu tấn, gồm rơm rạ, vỏ trấu, bã mía... Tuy nhiên, tỷ lệ tái chế, tái sử dụng chỉ ở mức 10-35%. Với riêng rơm rạ, tình trạng tái sử dụng còn thấp do đồng ruộng phân bổ rải rác, tỷ lệ thu gom đạt dưới 30%.

"Chúng tôi đang làm việc rất sát với Sở Nông nghiệp cũng như Sở Công Thương Cần Thơ, An Giang và các tỉnh khác tại đồng bằng sông Cửu Long về dữ liệu nguồn rơm rạ", giáo sư Hyun nói. Ông thêm rằng họ đã lập liên doanh với Tập đoàn Gia Định từ Việt Nam. Các bên đang đàm phán về khâu thu gom nguyên liệu để phục vụ sản xuất.

Theo tính toán, một vùng trồng 144 km2 có thể cho ra 17.400 tấn biodiesel mỗi năm. Sản lượng này giúp giảm phát thải 51.000 tấn CO2 ra môi trường, nhờ chuyển đổi năng lượng sạch tương ứng trong giao thông, sản xuất, cùng lượng khí nhà kính giảm được nhờ ngăn chặn hoạt động đốt rơm rạ.

Dự án trên có vốn đầu tư dự kiến ở mức 12 tỷ won, tương đương hơn 8 triệu USD, được hỗ trợ từ chính phủ Hàn Quốc. Ông Huyn cho biết họ dự kiến hoàn thiện báo cáo thí nghiệm trình chính phủ hai nước giữa năm nay, tiến tới sản xuất sản phẩm mẫu. Sau các khâu thử nghiệm, phê duyệt sản phẩm, họ kỳ vọng có thể triển khai nhà máy sản xuất vào đầu năm sau.

Để tạo thuận lợi cho nhiên liệu xanh, phía Hàn Quốc khuyến nghị Việt Nam sớm có chính sách quy định tỷ lệ sử dụng nhiên liệu xanh trong giao thông, sản xuất. Tỷ lệ này tại Hàn Quốc đang ở mức 5%, và có lộ trình tăng dần. Bên cạnh thành phẩm biodiesel, họ dự kiến bán tín chỉ carbon tại Việt Nam, trong bối cảnh sàn giao dịch carbon Việt Nam sẽ vận hành thí điểm trong năm nay.

Ngoài dự án trên, họ cũng đang thí điểm công nghệ tiết kiệm điện qua việc hạ nhiệt giàn nóng điều hòa, hướng tới giảm chi phí tiền điện, đồng thời hỗ trợ tòa nhà trung hòa carbon.

Ông Tạ Đình Thi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cho biết Việt Nam có nhu cầu cao về công nghệ xanh, nguồn nguyên liệu sinh khối dồi dào và thị trường đang phát triển nhanh. Trong khi đó, Hàn Quốc có thế mạnh về công nghệ, quản trị, nguồn vốn đầu tư chất lượng cao. Hai bên có thể hợp tác toàn diện từ nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ đến thương mại hóa sản phẩm xanh.

Để hiện thực hóa tiềm năng này, ông Thi đề xuất nghiên cứu thành lập nhóm công tác chung về công nghệ trung hòa carbon, đẩy mạnh đào tạo nhân lực công nghệ xanh, trao đổi chuyên gia, đồng thời triển khai các dự án thí điểm tại những địa phương phù hợp tại Việt Nam.