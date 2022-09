Đồng Tháp bắt hai xe tải chở 8 tấn đường cát nghi hàng lậu

Rạng sáng 27/9, trong quá trình tuần tra kiểm soát phòng chống buôn lậu, Công an TP Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp) đã phát hiện xe tải biển số: 66C - 061.85 do Huỳnh Trung Hiếu điều khiển và xe tải biển số: 66C - 092.88 do Lê Tuấn Kiệt điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Phương tiện và tang vật bị tạm giữ.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra và phát hiện trên 2 xe tải có 160 bao đường cát, nghi vấn đường cát nhập lậu từ Thái Lan, ước tổng trọng lượng khoảng 8 tấn.

Các tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Công an TP Hồng Ngự đã tạm giữ tang vật, phương tiện nêu trên để xác minh làm rõ.

Nguồn: https://cand.com.vn/Thi-truong/dong-thap-bat-hai-xe-tai-cho-8-tan-duong-cat-nghi-hang-lau-i66891...Nguồn: https://cand.com.vn/Thi-truong/dong-thap-bat-hai-xe-tai-cho-8-tan-duong-cat-nghi-hang-lau-i668911/